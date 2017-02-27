"О.Джей: Сделано в Америке" признан лучшим документальным фильмом

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Мини-сериал "О.Джей: Сделано в Америке" завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".

В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.