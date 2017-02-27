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    Культура

    "О.Джей: Сделано в Америке" признан лучшим документальным фильмом

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    "Оскар-2017". Награждение (23)

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    В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.
    О.Джей: Сделано в Америке признан лучшим документальным фильмом
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Мини-сериал "О.Джей: Сделано в Америке" завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

    Оскар-2017. Онлайн-трансляция. Видео
    abcnews
    "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

    Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".

    В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.

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