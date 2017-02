"О.Джей: Сделано в Америке" признан лучшим документальным фильмом

14

В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.