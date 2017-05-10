Левые, ау! Возможен ли ренессанс левых сил в Украине?

Денис Гаевский, обозреватель

Даже в относительно благополучные времена левый флаг украинского политического спектра пребывал в состоянии системного кризиса, а после Евромайдана политический вес левых упал до нулевой отметки. Понятно, что политическое поле Украины на сегодняшний день зачищено практически полностью — архитекторы киевских властей стремятся унифицировать политический ландшафт, оставив в рамках легального поля сугубо "партии Майдана", преимущественно правоцентристского и праворадикального толка, представляющие интересы крупного капитала и олигархов-компрадоров. Но, вместе с тем, нельзя списывать со счетов системные ошибки левых, предопределившие их нынешнее положение.

Прежде всего, верхушка левых партий с обретением независимости существенно обуржуазилась, предпочитая быть на подтанцовках у крупного капитала. Особенно ярко это проявилось в период Януковича, когда КПУ была откровенным сателлитом "Партии регионов", пропагандировавшей, вопреки предвыборным обещаниям, безальтернативность евроинтеграционного курса. Ну а когда грянул Евромайдан и, как следствие, государственный переворот, верхушка КПУ не то, что не противодействовала путчистам, а договаривалась с новой властью за спинами рядовых партийцев, по которым проехался каток репрессий, за сохранение бизнес-активов и личной неприкосновенности. Участие КПУ в избирательных кампаниях 2014 года дезориентировало не принявших Евромайдан избирателей (и без того деморализованных в значительной степени), а также было одним из дополнительных инструментов легитимизации майданной власти на внешней арене.

Несмотря на проявления сервильности к "команде реформаторов", КПУ не удалось избежать запрета в рамках "декоммунизации", который, по иронии судьбы, принимали бывшие комсомольские вожаки и члены КПСС. Тем не менее, Симоненко, как и его многолетние коллеги по цеху Мороз и Витренко, принадлежат к когорте "нафталиновых" политиков, не желающих покидать политическую авансцену, вопреки полному политическому банкротству. К примеру, Мороз осенью 2016 зарегистрировал левоцентристскую партию под названием "Правда и справедливость". А Симоненко и Витренко летом 2015 объединились в общественное движение "Левая оппозиция". Нужно смотреть правде в глаза — шансы вышеуказанных политических сил и деятелей (эпохальных для Украины, нельзя не признать) для возврата в публичную политику даже не нулевые, а отрицательные.

Несколько перспективнее выглядят политические проекты "Социалисты" и "Союз Левых Сил" (в меньшей степени), флаги которых присутствовали на первомайских демонстрациях. В 2015 году данные политсилы в ряде регионов участвовали в местных выборах, не сумев заполучить ни единого мандата — сказалась организационная слабость, недостаток кадров, ярких лидеров и финансов, отсутствие доступа к медиа. Но к 2019-2020, когда планируется проведение очередных избирательных кампаний, "Социалисты" и "Союз Левых Сил", на волне политической фрустрации значительной части электората, могут заполучить квоты если не в стенах Верховной Рады, то как минимум в местных советах.

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Запрос на левые силы в Украине действительно имеется: социологические опросы показывают, что удельный вес избирателей, готовых голосовать за партии левого спектра, никогда за 25 лет не опускалась ниже 30% — общество (60% которого, по оценкам ООН, живет в результате "реформ" за чертой бедности) желает иметь более справедливую политэкономическую модель, обеспечивающую принципиальное иное распределение общественного продукта. Будет ли рождено спросом привлекательное предложение — покажет только время.

Пока же, как свидетельствует социология, симпатии бывших избирателей левых (прежде всего КПУ, за которую проголосовали порядка 600 тысяч человек в 2014, преимущественно люди советской идентичности) перехватывают сразу несколько политпроектов, играющих на протестном электоральном поле — социал-популисты из "Батькивщины", "Оппозиционный блок", "За жизнь". Кроме того, под левыми лозунгами (мораторий на повышение тарифов, на приватизацию стратегических отраслей, на продажу земель сельскохозяйственного назначения, разрыв сотрудничества с МВФ) сегодня активно выступают праворадикалы из "Свободы" и "Национального корпуса".

В общем, отвечая на вопрос, возможен ли ренессанс левых сил в Украине, нужно понимать, что произойдет это отнюдь не скоро — как минимум, по итогам избирательных кампаний 2019-2020, а то и через еще один-два электоральных цикла. Задача левых сил на этот период — сделав выводы из многочисленных ошибок почивших в бозе КПУ/СПУ/ПСПУ, выстроить дееспособную организационную структуру и систему финансового самообеспечения, проводить активную информационно-разъяснительную работу с населением и обратить внимание на работу молодежных структур.

С другой стороны, какое имеет значение имена тех, кто будет восседать в представительных органах власти следующих созывов, имитируя демократические процедуры, если государство находится под внешним управлением, лишаясь политического и экономического суверенитета?