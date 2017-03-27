"Милосердный ангел", о котором забыли все, кроме его жертв

Павел Рудяков, эксперт

Военные действия против Союзной Республики Югославия, носившие все признаки откровенной и очевидной агрессии, США и НАТО обозначили как "гуманитарную интервенцию", избежав, таким образом, пусть даже формальной реакции на свои действия со стороны ООН, в Уставе которой, как известно, любая агрессия осуждена и запрещена.

Чужая игра в слова дорого стоила сербам и черногорцам, а также всем остальным народам и народностям, проживавшим в то время на территории Югославии. Уже не Социалистической федеративной республики в составе шести республик и двух автономных краев, а Союзной республики в составе Сербии и Черногории, но еще с обеими сербскими автономиями Воеводиной и Косово и Метохией. Досталось и "сербским" украинцам (украинская диаспора уже много десятилетий существует в Воеводине на севере страны). Даже официальная статистика ущерба и последствий бомбардировок ужасает. А она не отражает и половины того, что утратила страна и ее граждане.

Наступательная военная операция против суверенного государства мощного альянса стран НАТО во главе с безусловным мировым лидером в военной сфере Соединенными Штатами была проведена с нарушением всех писаных и неписаных норм международного права, в нарушение Устава ООН. США в очередной раз ее преминули воспользоваться своим правом сильного открыв длинную череду своего военного вмешательства в разных уголках мира. Предлогом для агрессии послужили надуманные обвинения Белграда в проведении "геноцидной" политики в отношении албанского населения автономного края Косово и Метохия. "Милосердный ангел" призван был защитить несчастных косоваров от злобных сербов.

Черно-белый взгляд на жизнь и ее перипетии в данном случае тоже не работал, и в Вашингтоне это хорошо понимали. До лета 1998 гола косовских "борцов за свободу", для защиты которых США и НАТО взялись бомбить Югославию, в Белом доме называли террористами, отказываясь от контактов с ними.

В глазах просвещенной публики и общественного мнения в Лондоне, Париже, Брюсселе, Берлине и даже в Праге и Варшаве ситуация выглядела совсем по-другому, чем она была в действительности. В создании выгодной им информационной картины и в запудривании обывательских мозгов американцы – большие мастера. Мировому общественному мнению агрессия была представлена как благородный порыв в защиту косовских албанцев, якобы, терроризируемых "последним диктатором Европы" Слободаном Милошевичем. Красивые слова были не более чем словами. За ними стоял геополитический интерес: американцы захотели отделить Косово от Сербии, превратив его в свой неформальный протекторат и разместив там свою военную базу. Что и было, в конце концов, сделано.

Те, кто не принимал навязываемые пропагандой клише, кто не верил в американские сказки, автоматически терял право быть причисленным к кругу просвещенных. Агрессия военная дополнялась агрессией идеологической. Против Сербии и сербов была развернута кампания дискредитации. Их обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, на них списали едва ли ее все зло мира. Быть сербом стало стыдно, убивать сербов – модно. Так на практике отрабатывались и совершенствовались формы и методы информационной войны как важнейшей составляющей войны "гибридной". Крики жертвы о помощи никто не хотел не только принимать во внимание, но даже слышать. Американцы за подобными вещами следили со всей тщательностью.

Любые попытки даже не остановить агрессию, а только осудить ее мгновенно и жестко пресекались. Смельчаки-одиночки, пытавшиеся назвать вещи своими именами, тут же попадали под сильнейший пресс. Обращение Белграда в Международный суд ООН в Гааге окончилась ничем: суд решил, что такие истории не входят в его юрисдикцию.

"Милосердие" американско-натовского "ангела" вылилось для Сербии в самый настоящий апокалипсис, в колоссальные материальные потери, восстановить которые не удалось по сей день. По различным целям, причем, как военным, так и гражданским, на территории страны было выпущено 500 000 ракет, ущерб составил по различным оценкам от 30 до 100 миллиардов долларов. За 78 дней агрессии погибло более 1000 сербских военных и полицейских, около 2000 гражданских лиц, включая 79 детей. О потерях моральных, об искалеченных судьбах, загубленных жизнях миллионов людей лучше вообще не вспоминать. Ответственности за причиненное зло никто не понес. Американцы себя виноватыми, естественно, не считают. Ни извиняться за содеянное, ни каким-то образом помогать жертвам и их семьям они не намерены. Единственное на что пошел Белый дом, это на выражение "сожаления" по поводу того, что бомбардировки 1999 года привели к человеческим жертвам. Его озвучил бывший госсекретарь Дж.Керри во время его последнего визита в Белград осенью прошлого года.

Читайте также: Почему украинцы так ярко отреагировали на протесты в Москве и Минске?

24 марта в Сербии проводится ежегодная государственная церемония и мемориальная манифестация "День памяти", посвященная памяти жертв агрессии США и НАТО 1999 года. В этот раз основные мероприятия с участием высших государственных чинов прошли возле железнодорожного моста через Южную Мораву в Горделичком ущелье. В апреле 1999 года, на второй день православной Пасхи, мост был разрушен в результате ракетной атаки с самолета ВВС США в тот момент, когда по нему проходил пассажирский поезд. Точное число человеческих жертв не установлено по сей день.

Точно известно, что погибло 16 пассажиров, ранения получили более сорока, в том числе – дети. Были и такие, кто пропал без вести. Перед тем как нажать на гашетку пилот уточнил боевую задачу у командования и получил "добро" на нанесение удара и по мосту, и по поезду. Этот факт установлен и подтвержден. Чистейшей воды военное преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Понятно, что никто из военных за него не ответил, и отвечать не будет.

"Наш выбор – сохранение хороших отношений с НАТО, но Сербия никогда не будет пытаться стать частью Альянса, который жестоко убивал наших детей, никогда и никому не позволит сломить дух нашего народа, – сказал в своем выступлении на мероприятии премьер-министр Сербии Александр Вучич, напомнив собравшимся, что тогда Сербии был причинен больший ущерб, чем во Второй мировой войне. – Мы – свободная страна, основанная на желании все простить, но и много помнить, потому что в ходе бомбардировок НАТО много людей пострадало".