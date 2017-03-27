Недальновидность депутатов и черный день "грантоедов"

Роман Степняк

В начале недоумение высказали представители неправительственных организаций. Мы, мол, верой и правдой служили этому режиму, а он поднял депутатскую руку на святое. Тут же за общественных активистов вступились еврочиновники. Комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Европейского союза Йоханнес Хан в ходе встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе назвал мнение парламентариев серьезным шагом назад на пути по демократии общества и порекомендовал Раде принятый документ отменить. С аналогичным заявлением выступили посольства США и Великобритании.

Руководство парламента такой реакции не ожидало и в пятницу попыталось пойти на попятную. Закон попытались отменить, однако за окном была пятница и по устоявшейся традиции депутаты в этот день предпочитают не напрягаться. К тому же некому было провести с парламентариями соответствующую разъяснительную работу, в итоге последовать рекомендациях английского и американского посольств осмелились только 46 нардепов.

Сомнения нет, послы так просто от парламента не отстанут, но придется подождать: следующее заседание Верховной Рады состоится только в апреле. Но разберемся, о чем, собственно говоря, речь?

НПО подставили под декларации

Переписывая закон о предотвращении коррупции путем упорядочения круга лиц, обязанных публиковать свои электронные декларации, депутаты, конечно, наделали массу ошибок. Разрешив не распространяться о себе лицам рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава, принимавших участие в мероприятиях АТО, депутаты оставили лазейки для тех чиновников, которые могут по разным причинам протиснуться в эти ряды. Обозреватели отмечают отсутствие юридической чистоты в процедуре голосования, что дает основания для признания его ничтожным.

Но не об этом сыр-бор. Представителей неправительственных организаций, получающих гранты от международных структур и иностранных правительств, возмутило, что чиновники и они, нелестно именуемые "грантоедами", поставлены в один ряд и обязаны отчитываться перед обществом о своих доходах. И если самих "грантоедов" понять можно, кому хочется выставлять напоказ все, заработанное скорбным трудом, то реакция послов может показаться странной. Их ли это дело? Или, быть может, за всем этим кое-какая интрига все-таки скрывается.

Плагиат Владимира Литвина

История соперничества власти и "грантоедов" таит в себе немало интриг. Пытаясь разобраться в этом вопросе, случайно наткнулся на программную статью нынешнего народного депутата, а тогда простого главы Администрации президента Леонида Кучмы Владимира Литвина, написанную на заре текущего тысячелетия. Шел 2002 год и страна едва ли не впервые по-настоящему окунулась в хаос избирательных технологий, а откуда у всего этого растут ноги, попробовал рассказать человек с Банковой.

Владимир Михайлович развеял многие постулаты, превалирующие в экспертной среде. Он доказал, что резкое усиление гражданского общества может быть симптомом опасного ослабления политических структур и не всегда гарантирует победу демократии и либеральных ценностей. Литвин утверждал, что тезис о том, что демократия не является подлинной, если не опирается на гражданское общество американского толка, не только фальшив, но и опасен — он ведет к убежденности в том, что демократия может быть либо американской, либо никакой. И уж совсем гражданское общество не является залогом экономического процветания страны.

Статья имела серьезный резонанс, и Банковая готова была дать бой неправительственным организациям, которые посягали на ее право единолично править страной. Но Владимир Михайлович допустил одну ошибку, которая впоследствии свела на нет весь смысл написанного. Это были не его мысли, он списал их у американского исследователя Томаса Карозерса, которая вышла в очень уважаемом американском журнале "Foreign Policy". Тогда Литвина обвинили в плагиате, на него спустили всех собак все уважаемые и не очень отечественные СМИ и тема была затоптана.

5 миллиардов Виктории Нуланд

Это была первая серьезная победа так называемого гражданского общества над государством. Далее инициатива оказалась в руках неправительственных организаций, которым удавалось добиться невероятных успехов. Что скрывать, успехи и "Оранжевой революции", и "Революции достоинства" в значительной степени обеспечивались активной деятельностью неправительственных организаций. В их деятельность зарубежными грантодателями вкладывались немалые суммы. По признанию бывшего помощника госсекретаря Виктории Нуланд только США за последние несколько лет вложили в деятельность таких структур не менее 5 миллиардов долларов. А ведь кроме госдеповских долларов свой вклад в развитие демократических институтов в Украине внесли десятки других государств и международных организаций.

Надо признать, что нынешняя власть поселилась на Печерских холмах в значительной мере благодаря иностранной поддержке, которая выражалась в том числе в финансировании неправительственных организаций. Многие представители этих самых НПО и сами сделали карьеру в органах государственной власти. Для этого достаточно пролистать биографии хотя бы нескольких десятков нынешних народных депутатов, в их прежней жизни такой след заметить нетрудно.

Но все меняется, революция пожирает своих детей, а неправительственные организации, как писал когда-то с чужого текста Владимир Литвин, все меньше устраивают государственные структуры. И власть решила эту погрешность устранить. Ничего личного, никакой борьбы с коррупцией и иностранные послы здесь больше ни при чем.