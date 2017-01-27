После отставки Нуланд Вашингтон перезагрузит отношения с Киевом - Кирюхин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку. Кроме того, несколько высокопоставленных американских дипломатов оставят свои должности в течение первой недели президентства Дональда Трампа.

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Кто заменит Викторию Нуланд, и что ее отставка будет означать для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Виктория Нуланд отвечала в Госдепартаменте за постсоветские страны. Сюда входила и Россия, и Украина. Что для нас означает ее отставка? Насколько эта должность влиятельная в политикуме?

— Эта должность действительно достаточно важная, и не потому, что это заместитель госсекретаря, а в данном случае Нуланд, исполняла особую функцию: она обеспечивала коммуникативную площадку по украинскому вопросу между Вашингтоном и Москвой. Мы знаем, что фактически работала такая группа, с одной стороны — Нуланд, с другой стороны — Владислав Сурков, и параллельно в каком-то смысле "нормандской четверке". И это была одна из переговорных таких линий, очень важных, которые были направлены на урегулирование украинского кризиса и украинского конфликта. В нынешней ситуации, конечно же, остается вопрос открытым, как будет продолжаться работа, и пока мы знаем, что на место Нуланд уже был назначен другой человек — Джон Хефферн, ранее он был ее заместителем. Насколько я понял, назначение Джона Хефферна – временное, "до формирования новой команды". Не совсем понятно, войдет ли он в новую команду или нет, посмотрим. Но пока он официально — и.о. заместителя госсекретаря, а госсекретарь, мы знаем, еще не назначен. По крайней мере, о самом Хефферне, скорее, позитивные отзывы, он с 2011 по 2014 год был послом США в Армении, и армянские политологи о нем отзывались очень позитивно, как о достаточно конструктивном человеке, открытом к разговорам, переговорам и достаточно профессионального.

В любом случае, с уходом Нуланд возникает необходимость какой-то новой конфигурации, конфигурации взаимодействия по украинскому вопросу. Повторюсь, Нуланд исполняла абсолютно исключительную роль, тем не менее, ее уход с победой Трампа во многом был предсказуем. С одной стороны, ее муж Роберт Каган во время избирательной кампании выступил открыто против Трампа и очень жестко критиковал возможность его прихода к власти, а сама Нуланд… не исключалась возможность, что в случае победы Клинтон была бы назначена госсекретарем.

При новой администрации Трампа она не захотела работать по понятным уже причинам, и теперь вопрос, как будет строиться новая конфигурация. В первые дни своего президентства Трамп решительно меняет старые порядки, открыто отменяет многие распоряжения Обамы, фактически делал заявления на изменение серьезного курса, в том числе это касается внешней политики, поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы будем видеть попытки построения новой конфигурации взаимоотношений Вашингтона и постсоветского пространства, и конкретно треугольнике Вашингтон-Киев-Москва.

Вы можете наметить, что в основном должно измениться?

— Предсказывать — неблагодарное занятие. Повторюсь, на что я бы обращал внимание, это на то, кто будет заниматься украинским вопросом в новой администрации президента. Поскольку мы знаем, что в ушедшей администрации украинский вопрос был разделен между двумя командами. Напрямую внутриукраинской ситуацией, коммуникацией с Киевом занимался вице-президент Джо Байден, и Украина имела уникальную возможность практически напрямую до президента доносить какие-то позиции. А вот внешнеполитическим урегулированием, вопросами Донбасса, Крыма, занимался Джон Керри и Виктория Нуланд. То есть Госдеп и Белый дом делили между собой эти функции. И сейчас непонятно, останется ли в Белом доме человек, который будет столь тесно связан с Украиной, как Джо Байден, или же украинский вопрос отойдет на второй план, его передадут только в Госдеп, где им сейчас по должности обязан заниматься пока новый и.о. помощника госсекретаря Джон Хефферн. Как будет распределено внимание к украинскому вопросу, мы сможем со временем увидеть, насколько значима Украина вообще для новой администрации. Пока я бы не предсказывал никаких конфигураций.

Можно ли связать с отставкой Нуланд заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль, которая отметила, что Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой, может исключить Киев из переговоров по Донбассу. Не связано ли беспокойство Елены Зеркаль с отставкой Нуланд?

— Нет, я думаю, никакой связи тут не существует. В данном случае Елена Зеркаль отразила общее настроение в украинской элите и конкретно в МИДе, поскольку там ситуация… вот "Рейтерс", там действительно в подводке напрямую сказано, что Украина обеспокоена. А в той закавыченной цитате прямой Елены Зеркаль, которую МИД Украины не дезавуировал, она напрямую уже говорит, что поскольку мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Это уже прямая цитата замминистра иностранных дел. То есть, реально есть обеспокоенность, свидетельством этому являются слова, сказанные на прошлой неделе послом Украины в США Александром Чалым, он в интервью одному из украинских телеканалов заявил: "Я обещаю, что я буду делать все, чтобы любой вопрос касательно Украины не решался без мнения украинского народа". Фактически, рефреном повторяется одна и та же обеспокоенность, на разных уровнях, представителями МИДа. И я думаю, тут объективно все, реально оценивающие ситуацию, понимают, что некоторые основания для этого имеются.

Ранее политолог Антон Финько в эфире Голоса Столицы заявил, что заявления Дональда Трампа о новых переговорах с РФ по сокращению ядерного вооружения – начало долгосрочных торгов.