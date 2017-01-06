Сенатор США Грэм анонсировал программу грантов для граничащих с РФ стран

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Сенатор Линдси Грэм, представляющий Республиканскую партию, заявил, что планирует создать специальную программу грантов для граничащих с Россией государств.

"Это программа грантов, которая поможет пограничным государствам, таким как страны Балтии, Украина и Грузия, дать отпор в условиях постоянной угрозы, пропаганды и кибервойны", — цитирует сенатора агентство Блумберг, которое отмечает, что инициатива Грэма должна быть одобрена конгрессом.

Ранее сообщалось, что Грэм возглавит новый подкомитет по вопросам компьютерной безопасности и кибероружия. Новая комиссия входит в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, который возглавляет республиканец Джон Маккейн.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.