Территория диалога. Минск - главная дискуссионная площадка Восточной Европы

Виталий Филипповский, политический аналитик

С каждым годом по мере нарастания кризисов и конфликтов на постсоветском пространстве становится все сложнее найти возможность для проведения взвешенного и конструктивного переговорного процесса. Обычно для этого не хватает то мотивации, то статуса, то доверия сторон. И только белорусская столица за последние несколько лет, полностью состоялась как место, у которого есть и первое, и второе, и третье.

22 декабря в Минске прошел уже второй по счету круглый стол в рамках проекта "Гражданский форум: Беларусь, Украина, Россия", объединивший вокруг идеи диалога между тремя странами два десятка экспертов. Первое мероприятия прошло 6 октября и стало настоящим событием, как для украинской, так и для российской экспертной среды, которые испытывают острый дефицит обмена мнениями в рамках выхода из затянувшегося кризиса отношений между странами. В этой связи создание экспертной диалоговой площадки, которое инициировали директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский и редактор интернет-портала "ИМХОклуб.by" Алексей Дзермант сложно переоценить.

В этот раз украинскую сторону представляли Руслан Бортник, Дмитрий Марунич, Наталья Власова, Максим Чаленко, Анна Тенетко, Дмитрий Егоров и ваш покорный слуга.

Если первая встреча была посвящена в большей мере поиску общих точек соприкосновения и анализу текущих трендов на постсоветском пространстве, то 22 декабря организаторы предложили к обсуждению региональный контекст сотрудничества и рассмотрение экономических и энергетических вопросов.

Несмотря на общий оптимизм, эксперты сошлись во мнении, что нынешний этап украинского кризиса пока не позволяет говорить о быстром восстановлении прагматичного диалога между странами на уровне официальных властей.

Все еще острыми остаются политическими противоречия, как и степень радикализма украинского общества. Тем не менее, глупо не начинать этот процесс на низовом уровне – региональные украинские власти гораздо более конструктивные при обсуждении, скажем, экономических вопросов, которые вовсе не обязательно политизировать. Одним из возможных форматов подобного диалога эксперты назвали приграничное и межрегиональное сотрудничество, которое успешно реализуется в странах Европейского союза.

Российская сторона подчеркивала, что опыт работы Союзного государства на примере России и Беларуси показывает всю глубину интеграции, которые способны демонстрировать постсоветские страны. Но при этом в ходе дискуссии все сошлись во мнении, что о таком уровне сотрудничества с участием Украины говорить крайне преждевременно, и следует идти путем пусть и небольших, но созидательных проектов. И именно Беларусь могла бы сыграть решающую роль в этом процессе, имея возможность находить общий язык как с Киевом, так и с Москвой.

Анализируя современный украинский кризис, эксперты не могли не затронуть такие острые вопросы как эволюция гражданского общества и вестернизация социальных процессов. Фактически, как первое, так и второе сыграло ключевую роль в политических процессах в Украине последних трех лет.

И в обеих случаях главным ускоряющим фактором этих тенденций служила работа некоммерческих организаций (НКО), которые продолжают формировать общественное мнение в Украине. Фактически именно благодаря этому удалось создать ту политическую мифологию, которая радикализировало общество.

Современная Беларусь, безусловно, является примером того, как государство способно сохранить и защитить свой ценностный и идеологический суверенитет. Он может отличаться от западного, он может кому-то не нравиться, но он есть и служит национальным интересам. И Украине никогда не поздно начать учиться этому опыту, а ценностное наполнение формировать исходя уже из своих национальных интересов.

Неподдельный интерес вызвал у украинских экспертов и опыт реализации Беларусью собственных государственных проектов, методы управления экономикой, традиции государственного управления, стиль внешней политики. По итогу первых двух встреч можно отметить, что украинцы, несмотря на географическую и ментальную близость, знают о современной Беларуси далеко не все, и именно экспертное сообщество может и должно стать проводником этой информации.

По итогам форума стороны договорились в следующем году интенсифицировать диалог и выйти на конкретику. В будущем трехсторонний формат планируют использовать не только для коммуникации, но и для выработки экспертных предложений, которые могли бы использоваться как национальными правительствами, так и рабочими органами минского процесса.

Диалог продолжается и, несмотря на все трудности, шаг за шагом удается двигаться вперед. И роль Минска в этом процессе, как главной коммуникационной площадки, ключевая. Недаром белорусскую столицу называют восточноевропейской Швейцарией. И в этом почетном статусе наши соседи только начинают реализовывать свой потенциал. Нет сомнений, что так же, как и для Москвы с Киевом, Минск способен стать дискуссионной площадкой для Варшавы, Риги, Вильнюса, Таллина и других столиц.