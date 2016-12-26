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Переговорную площадку по Донбассу предложили перенести в Казахстан

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Как отметили в МИД Казахстана, в стране сильно сопереживают дружественной Украине в связи с событиями в Донбассе и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта.
Государственный флаг Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов заявил, что Казахстан готов содействовать переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе и предоставить соответствующую площадку для диалога.

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"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", — сказал Идрисов в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".

"Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога", — подчеркнул Идрисов.

На данный момент переговоры по Донбассу проходят в столице Белоруссии в Минске и на уровне глав государств "нормандского формата", а также глав МИД.

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