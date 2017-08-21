Это просто космос. Соцсети шокированы премиями в Минюсте

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Зарплаты некоторых украинских чиновников способны шокировать не только соотечественников, но и большинство мировой общественности. Не так давно в распоряжение журналистов попал документ Минюста, в котором указаны зарплаты руководства Департамента государственной исполнительной службы.

По информации СМИ, ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен. Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.

Такие ведомости не оставили равнодушными многих украинцев: "Когда граждане Украины подчищают свои последние денежные ресурсы, а страна в полный рост стоит перед дефолтом, чиновники растят себе огромные зарплаты, причем неизвестно за что";

"Ну а что стесняться? Взяли себе, что бы врагу не досталось. Заслужили, так старательно хороня юстицию".

"А вы говорите Украина не может предложить достойную оплату…", — шутят в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook