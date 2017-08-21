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    Аналитика и комментарии

    Это просто космос. Соцсети шокированы премиями в Минюсте

    (обновлено: )26813
    От миллиона и выше… это не просто числа – таков размер премий чиновников украинского Минюста. По информации СМИ, всего за полгода семеро сотрудников Министерства получили весьма солидные денежные выплаты. Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Зарплаты некоторых украинских чиновников способны шокировать не только соотечественников, но и большинство мировой общественности. Не так давно в распоряжение журналистов попал документ Минюста, в котором указаны зарплаты руководства Департамента государственной исполнительной службы.

    По информации СМИ, ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен. Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.

    Такие ведомости не оставили равнодушными многих украинцев: "Когда граждане Украины подчищают свои последние денежные ресурсы, а страна в полный рост стоит перед дефолтом, чиновники растят себе огромные зарплаты, причем неизвестно за что";

    "Ну а что стесняться? Взяли себе, что бы врагу не досталось. Заслужили, так старательно хороня юстицию".

    "А вы говорите Украина не может предложить достойную оплату…", — шутят в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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