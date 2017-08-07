"Для тех, кто туго соображает". Мэр Днепра лишил премии зама за хамство в соцсети

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов лишил премии и вынес выговор своему заместителю Светлане Епифанцевой за некорректные высказывания в адрес граждан в социальной сети Facebook.

"Уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на недопустимость хамства в отношении граждан в любой его форме. Если вы думали, что я пошутил, когда издавал соответствующее распоряжение, так вы ошибаетесь. Сегодня вынесен выговор заместителю городского головы Светлане Епифанцевой. Также Светлана Владимировна лишена премии. Причина: некорректные высказывания в адрес граждан в социальной сети "Фейсбук" — написал Филатов на своей странице в этой соцсети.

При этом он добавил, что чиновники могут иметь противоположные убеждения, но это не дает права на хамство.

"Еще раз и уже окончательно, для тех, кто туго соображает. Вы можете иметь противоположные убеждения. Состоять в разных политических партиях. Иметь собственное мнение о Майдане и происходящих в стране событиях. Но вам никто не позволит хамить гражданам. Даже в интернете", — добавил мэр Днепра.

Читайте также: Днепр: Филатов объявил войну ветеранским организациям

В заключение Филатов пригрозил вообще запретить Facebook — "будете тогда с телевизором ругаться".

Борис Филатов/Facebook, 7 августа 2017

Ранее Борис Филатов прокомментировал инцидент с перестрелкой в городе, в ходе которой погибли два ветерана войны. Он нелицеприятно высказался в адрес недовольных молчанием властей города и полиции в данной ситуации. При этом он употребил нецензурную лексику.