наверх
27.04.201717:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети интересуются: кто ответит за обыски в Dragon Capital?

    (обновлено: )10601
    Так уж сложилось, что украинцы привыкли к сообщениям о новых обысках в очередных фирмах или компаниях. Однако последние - в инвесткомпании Dragon Capital не на шутку переполошили даже именитых политиков и экспертов. Что же пишут об этом в соцсетях?
    Ремешки с логотипами Dragon Capital
    facebook.com/DragonCapitalUkraine

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Шумные обыски в столичном офисе инвестиционной компании Dragon Capital стали поводом для изрядного шуму и в отечественных СМИ. Тут же поползли слухи, что все из-за незаконного программного обеспечения… Позже на странице компании в Facebook объяснили, что обыски были связаны с программой контроля рабочего времени, признаной "техническим средством негласного получения информации".

    Однако в украинском сегменте соцсетей такие объяснения устроили далеко не всех: "А какое отношение Dragon Capital имеет к этим стратегическим объектам, даже если предположить, что у них установлено все это ужасное ПО?"

    "Когда приходят с обыском в одну из крупнейших инвесткомпанию страны, то это не частный случай. Это вопрос инвестиционной привлекательности страны и ее выживаемости сейчас и нанесенный ущерб будет исчисляться миллионами долларов", - пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?