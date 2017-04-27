Соцсети интересуются: кто ответит за обыски в Dragon Capital?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Шумные обыски в столичном офисе инвестиционной компании Dragon Capital стали поводом для изрядного шуму и в отечественных СМИ. Тут же поползли слухи, что все из-за незаконного программного обеспечения… Позже на странице компании в Facebook объяснили, что обыски были связаны с программой контроля рабочего времени, признаной "техническим средством негласного получения информации".

Однако в украинском сегменте соцсетей такие объяснения устроили далеко не всех: "А какое отношение Dragon Capital имеет к этим стратегическим объектам, даже если предположить, что у них установлено все это ужасное ПО?"

"Когда приходят с обыском в одну из крупнейших инвесткомпанию страны, то это не частный случай. Это вопрос инвестиционной привлекательности страны и ее выживаемости сейчас и нанесенный ущерб будет исчисляться миллионами долларов", - пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook