В кровь и в мясо. Разборки на стройплощадках — страсти зашкаливают

Новини Полтавщини

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За последние годы в Украине столкновений не стало меньше, но теперь они перешли в другую плоскость. Активисты, ветераны АТО, местные жители воюют с охранниками, среди которых такие же ветераны АТО и такие же местные жители, но защищающие интересы противоположной стороны. В итоге все решают деньги.

Стычки за арку

В Полтаве мирная акция протеста в связи с застройкой исторической арки "Газетный переулок", на которую собралось 300 граждан, закончилась дракой. В какой-то момент протестующие и охранники, нанятые застройщиком, начали драться. В ход пошли газовые баллончики, палки, кирпичи и даже ножи. Пострадавшие есть с обеих сторон.

В больнице в Кременчуге в одной палате лежат три сотрудника охранной фирмы "Скорпион". С ножевым ранением в этой же больнице оказался и один из активистов. Как ни странно, но и с одной, и с другой стороны среди травмированных оказались бывшие ветераны АТО.

По итогам событий в Полтаве полиция открыла 5 уголовных производств. Изучив видео, правоохранители пообещали проверить деятельность кременчугской фирмы "Скорпион", которая охраняла арку.

"К провокаций могут быть причастны как раз представители охранной фирмы. Поэтому будет решаться вопрос об их деятельности, а также пересматриваться вопрос о наличии у них лицензии", — рассказал представитель областной полиции Юрий Сулаев.

После этих событий застройщик, депутат облсовета от БПП, отказалась от своих планов, но несмотря на это, протесты в Полтаве не утихают. Полиция работает в усиленном режиме.

За долю малую

Именно в последние годы войны с застройщиками, в которых активное участие принимают ветерана АТО, стали нормой. И происходит при прямом попустительстве полиции, которая практически никогда в драку не лезет, только наблюдает за происходящих. Да и после драки никого не наказывает.

В Киеве у полиции рука не поднялась выступить против карманной армии главы МВД ГК "Азов", который осенью прошлого года давил на "Киевгорстрой". А следует заметить, что среди этих орлов немало прошедших АТО. Толпа активистов сначала крушила забор вокруг планируемой стройки жилого дома на улице Святошинской в Киеве, а потом и офис застройщика. Таким образом активисты якобы поддерживали местных жителей, которые были возмущены застройкой их парковки.

Несколько недель бойцы ГК "Азов" не давали покоя застройщику, который даже просил министра МВД вмешаться в ситуацию. А спустя две недели заявил, что инцидент улажен. Они начинают строительство.

"Акции протеста с целью блокирования строительства уже можно назвать в некоторой мере заработком. Они в течение недели блокируют, а затем их человек приходит ко мне в кабинет и говорит, что если хочешь строить, нужно договариваться. Таким же образом обстоит дело фактически с каждым объектом, и ситуация на Святошино исключением не является", — отметил Председатель Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир. УНИАН В Полтаве митингующие добились остановки строительства "Газетной арки"

Каким образом договорились с ГК "Азов", какую сумму откупных заплатил застройщик, об этом история умалчивает. Но вот уже полгода ГК "Азов", ставший просто "Гражданским корпусом", забыл о существовании "Киевгорстроя" и его стройки на Святошино. А главное, за хулиганские действия ни один "азовец" не понес наказания. Уголовное производство полиция открыла для проформы.

Блажен, кто верует

То, что кровь на стройплощадках и рядом с ними никогда не льется просто так — аксиома. Среди самых рьяных противников застройки, среди тех, кто искренне верит в то, что делает нужное дело, всегда находятся те, кто это делает ради денег. При этом немалых.

И началось это давно.

"Когда я только начинал работу риэлтором заметил, как один из застройщиков регулярно повышает стоимость квадратного метра. Не выдержал, спросил. Оказалось, против стройки дома развернулась компания. И одна самая активная гражданка начала шантажировать — или вы мне платите 20 тысяч долларов и я все прекращаю или же это все будет продолжаться. Застройщик, не будь дураком, разговор с дамой записал и сдал ее в милицию за вымогательство. Но поторопился. Дому очень скоро выпустили, так она не успокоилась. Потребовала добавить к 20 тысячам еще 10 за моральный ущерб. А тогда за эту сумму хорошую однокомнатную квартиру в столице можно было купить. Что интересно, застройщик с ней расплатился поторговавшись. А через неделю пришел еще один активист вымогать деньги", — рассказывает риэлтор Сергей Ворожко.

При этом, как отметил риэлтор, местные жители, которые то же выходили на акции протеста даже не догадываются о том, что их руками другие жар загребают.

"Активист активисту рознь. Одни предполагают не решение вопроса, а создание конфликта, цель которого размыта и зачастую с претензией на неразрешенность. Другие, которых крайне мало, предпочитают стоять до конца и требуют выполнения законных требований. Если цель направлена на получение честного результата, а не заведомо преднамеренного обмана, то мы выходим организованной толпой и требуем прекратить стройку или что-то вроде того, так как эта стройка не законна (по нашему мнению), из- за стройки вырубают деревья и т.д. Варианты: с нами договариваются; нас игнорируют; нам угрожают, так как на кану потраченные деньги. Задача активиста одна, добиться не прекращения стройки, а компромисса, некой выгоды в виде квартир, пиара, земельных участков, взяток и т.д. Я, признаться, еще не встречал активиста, который бы решал вопросы в правовом поле. Который бы заставил застройщика, спилившего деревья на участки под застройку, посадить вдвое, втрое больше деревьев, если они так пекутся о зеленых насаждениях. В этой ситуации жалко людей, которые становятся заложниками чьих-то игр", — отмечает юрист Антон Севастьянов.

Cегодня, как отмечают правозащитники, в бой активно включаются ветераны АТО, которых нанимают для своих разборок как застройщики, так и протестующие. Люди они нервные, поэтому не обходится без кровопролития.