Березовец "всплыл" в "амбарной книге" ПР. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Амбарная книга" Партии регионов продолжает будоражить умы простых украинцев и знакомить с новыми нюансами неизвестной современной истории. Из последнего: стало известно, что в "амбарной книге" ПР фигурирует и весьма популярный в СМИ политолог Тарас Березовец. Об этом на своей станице в Facebook написал депутат Днепропетровского областного совета Андрей Смирнов.

"Выяснилось, что образцы почерка и анкетные данные Тараса украсили материалы "черной кассы" на сумму 40 тысяч долларов США и поэтому он решительно и искренне во всем сознался. А теперь из скромности и тактичности молчит об этом. А мы не промолчим", – написал Смирнов.

Аналогичная информация (без указания фамилии, но с той же суммой) фигурирует и на странице помощника омбудсмена Михаила Чаплыги (ник-нейм "Анархист Миха"). Сам Березовец пока никак не отреагировал на эту информацию. А вот в украинском сегменте соцсетей она вызвала немалый интерес и приличное количество комментариев.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook