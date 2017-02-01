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    Аналитика и комментарии

    Березовец "всплыл" в "амбарной книге" ПР. Реакция в соцсетях

    (обновлено: )28
    Обострившаяся ситуация в Донбассе вполне обоснованно затмила все прочие темы в соцсетях, однако сокровенное словосочетание "Амбарная книга ПР" заставило украинцев сделать маленькое исключение. Что же нового о партийных закромах пишут в сетях?
    Тарас Березовец
    Facebook Тараса Березовца

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Амбарная книга" Партии регионов продолжает будоражить умы простых украинцев и знакомить с новыми нюансами неизвестной современной истории. Из последнего: стало известно, что в "амбарной книге" ПР фигурирует и весьма популярный в СМИ политолог Тарас Березовец. Об этом на своей станице в Facebook написал депутат Днепропетровского областного совета Андрей Смирнов.

    "Выяснилось, что образцы почерка и анкетные данные Тараса украсили материалы "черной кассы" на сумму 40 тысяч долларов США и поэтому он решительно и искренне во всем сознался. А теперь из скромности и тактичности молчит об этом. А мы не промолчим", – написал Смирнов.

    Аналогичная информация (без указания фамилии, но с той же суммой) фигурирует и на странице помощника омбудсмена Михаила Чаплыги (ник-нейм "Анархист Миха"). Сам Березовец пока никак не отреагировал на эту информацию. А вот в украинском сегменте соцсетей она вызвала немалый интерес и приличное количество комментариев.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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