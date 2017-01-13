Дело "черной бухгалтерии" ПР станет предметом шантажа - Маляр

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Расследованием дела "черной бухгалтерии" Партии регионов занимается всего один детектив Национального антикоррупционного бюро. Хотя раньше этим занималось 7-10 детективов. "Куда они все делись — не знаю", — в одном из интервью сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Его заявление еще не прокомментировали в Национальном антикоррупционном бюро.

Как случилось, что НАБУ не предоставляет должного внимания этому делу, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила юрист, адвокат Анна Маляр.

"Их деятельность является управляемой сверху и, соответственно, была команда не расследовать это дело… Там есть что расследовать, есть что доказывать, есть свидетели, в конце концов, которые могут давать определенную информацию, но, очевидно, была команда не расследовать это дело, и оно будет, вероятнее всего, предметом шантажа. То есть его будут извлекать аккурат перед тем, как нужно будет от людей, являющихся подозреваемыми по этому делу, получить какую-то согласие, или принудить к каким-то действиям, перед выборами мы постоянно будем вспоминать об этом деле", — заявила юрист.

Она также спрогнозировала, что дело не закроют, а будут поддерживать в таком состоянии, чтобы постоянно под нужный момент извлекать и шантажировать отдельных людей.

Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны ПР ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки как бывшим, так и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму.