Рубить сук, на котором сидишь: патриоты против банков РФ в Украине

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Российские банки в Украине стали объектами агрессии записных патриотов, которые выражают свои противоречивые требования доступными им методами — поджогами и погромами. А на экономическом уровне присутствие российских банков, во-первых, стало залогом надежности всей банковской системы Украины.

И не последнюю роль в этом сыграли усилия Национального банка Украины по выведению с рынка неблагонадежных банков с одновременной девальвацией гривны и новыми требованиями ко всем банкам по увеличению уставного капитала. С задачей по наращиванию фондов не справили банки украинских собственников. А вот "иностранцы", в том числе и украинские "дочки" российских банков, эти требования выполнили.

К чему это привело? В российском банке не боится хранить свои деньги пламенный борец с коррупцией народный депутат Сергей Лещенко. Может, потому, что там дорожат своей репутацией, и не "потрошат" свои банки перед тем как Нацбанк объявит очередной банк банкротом?

Российский фактор

Активная работа НБУ по "очистке" банковской системы привела к парадоксальным результатам. Регулятор вывел с рынка 89 банков за неполные три года, поэтому оставшиеся в системе банки автоматически нарастили как долю рынка, так и влияние на финансовую систему.

Поскольку регулятор занимался зачисткой сегмента банков с украинским капиталом, все банки иностранного происхождения могли защититься от банкротства, повысив свой уставный капитал. Поскольку гривна давно возглавила рейтинг наиболее обесценившихся валют, то валютная "помощь" со стороны материнских структур для "дочкам" иностранных банков повысила их ценность для системы. Не стали исключением и российские банки, работающие в Украине.

По разным оценкам, в настоящее время суммарный капитал украинских дочерних структур шести российских банков составляет от 27% до 40% украинского рынка или свыше 40 миллиардов гривен при общем капитале системы в 150 миллиардов гривен.

Читайте также: Судьба Украины и Порошенко решится не в Вашингтоне — Бондаренко

Если оценивать по капиталу, то ПАТ "Проминвестбанк", ПАТ "Укрсоцбанк" (в процессе покупки структурами "Альфа-групп"), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Альфа-Банк", ПАТ "Сбербанк" и АТ "БМ Банк" вскоре займут треть украинского банковского рыка.

Свои позиции российские банки усилили благодаря требованиям НБУ по докапитализации. Например, в 2015 году российские банки обеспечили приток почти половины иностранных инвестиций в Украину: "ВТБ" докапитализирован на 18,7 млрд гривен ($850 млн), "Проминвестбанк" – на 6 млрд гривен ($270 млн), "Сбербанк России" – на 4,7 млрд гривен ($210 млн). За тот же период все западные банки увеличили капитал своих украинских "дочек" всего на 14 млрд гривен ($630 млн). Несмотря на такое преимущество, российские банки периодически заявляют о желании прекратить свою деятельность на украинском рынке ввиду его бесперспективности по экономическим мотивам, и небезопасности — по мотивам политическим. Однако, вряд ли правление российских госбанков, особенно тех, где участвует государство, сочтет это достаточным обоснованием для громадных убытков системы в виде закрытия дочерних банков в Украине — активы сейчас стоят гораздо ниже, чем до кризиса, и в такой ситуации лучше дождаться экономического оживления, чем за бесценок закрывать бизнес.

В частности, глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что банк не имеет планов по продаже украинской дочки, и в 2016 году завершил реструктуризацию ее кредитного портфеля. Уровень риска "Сбербанка" по ведению бизнеса в Украине снизился за девять месяцев 2016 года до 0,1% с 0,4% от активов группы на конец 2016 года, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.

Планы на будущее

Несмотря на акции патриотов, российским банкам суждено не уходить с украинского рынка, а лишь наращивать свое присутствие. Это будет происходить в первую очередь за счет продолжения "банкопада".

Бывший член совета НБУ, финансовый эксперт Василий Горбаль считает, что на сегодняшний день очищение банковской системы еще не закончено.

"Есть как минимум два десятка банков, которые не выдерживают нормативы по капитализации, и, по видимому, их тоже ожидает судьба выведения с рынка. Есть еще банки, к которым у Национального банка есть претензии в части их деятельности. То есть можно ожидать, что и до конца года, и в начале следующего года еще будут выведения из рынка", — прогнозирует эксперт.

В то же время, свои позиции будут усиливать банки, близкие к нынешней украинской власти. В настоящее время среди украинских лидеров банковского сегмента по доходам от операций с иностранной валютой выделяются близкий к Гонтаревой "Авангард" (91 млн гривен в 2015 году), а также принадлежащий Порошенко и Кононенко "Международный инвестиционный банк".

Так что картина банковского сектора Украины в ближайший год будет выглядеть очень занимательно: треть рынка (а может, и больше), вероятно, будет принадлежать российским банкам, 50% сегмента рынка — государственным банкам, а оставшуюся часть возглавят банки, близкие к нынешней власти плюс банки с западным капиталом. Неужели, именно в этом — цель "оздоровления" банковской системы по рецептам МВФ, ревностно исполняемым НБУ?