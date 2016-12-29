Скандал с квартирой Лещенко продолжается

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 29 декабря, Печерский райсуд Киева должен был рассмотреть дело в отношении нардепа от БПП Сергея Лещенко в связи с нарушениями при покупке квартиры.

Однако позже стало известно, что заседание перенесли на 25 января. Причиной стал телефонный звонок адвоката Сергея Лещенко, который сообщил, что не сможет присутствовать на заседание, поскольку его вызвали на допрос по другому делу. Сам Лещенко сказал по телефону журналистам, что он раньше знал, что заседание будет перенесено, поэтому и не пришел.

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Ранее сообщалось, что Печерский райсуд получил протокол, составленный Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), об административном правонарушении нардепа при покупке квартиры. Также отмечалось, что агентство передало в суд компакт-диск с записью, которая подтверждает отказ Лещенко от подписания и ознакомления с протоколом.

Согласно законодательству, суд должен рассмотреть данный протокол в течение 15 дней.

Страсти не утихают

Напомним, осенний политический сезон в Украине начался с громкого скандала после публикации в сети документов о покупке нардепом БПП Сергеем Лещенко дорогостоящей квартиры в центре столицы. Договор купли-продажи, согласно документам, датировался 31 августа 2016 года. При этом рыночная стоимость указанной недвижимости составила порядка 5 млн 296 тысяч гривен.

Учитывая разгоревшийся общественный резонанс вокруг этой темы, Лещенко вскоре рассказал, откуда у него деньги на квартиру.

По его словам, часть денег ему дала гражданская жена Анастасия Топольская: "Заработки Насти позволяют уверенно говорить о погашении долга. Настя входит в число самых высокооплачиваемых диджеев в Восточной Европе, выступая около 200 раз в год на четырех континентах". А вторую большую часть, в виде беспроцентного займа на 10 лет, — одна из основателей "Украинской правды" Алена Притула.

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В конце октября 2016 года за Лещенко взялась Генпрокуратура, начав досудебное расследование по подозрению в незаконном обогащении.

В Генпрокуратуре отмечали, что "по результатам рассмотрения обращения нардепа Павла Пинзеника относительно неправомерных действий Сергея Лещенко и по другим вопросам управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ 27 октября 2016 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований".

Таким образом "начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения лица, уполномоченного на выполнение функций государства, занимающим особо ответственное положение". Предварительная квалификация уголовного преступления: ч. 3 ст. 368 2 Уголовного кодекса Украины", – говорилось в сообщении ГПУ.

В ответ Лещенко обвинил ГПУ в попытках его дискредитации как борца с коррупцией.

"Расследовать производства по статье, возбужденной в отношении меня, может исключительно НАБУ, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Однако Генпрокуратура не передает дело, пытаясь дискредитировать меня как борца с коррупцией", – заявлял Лещенко.

Нашли нарушения

В скандальное дело вмешалось также Национальное антикоррупционное бюро, пообещав проверить законность сделки. Хотя, как говорил Лещенко, об этом он сам попросил НАБУ, а также Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

В начале декабря НАПК обнародовало информацию о найденных нарушениях Лещенко при приобретении квартиры, речь шла о незаконной скидке.

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Сообщалось, что при покупке квартиры в новом доме в историческом центре Киева Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком.

"Будучи на момент приобретения недвижимости народным депутатом, то есть субъектом, на которого распространяются требования ст. 23, 24 закона Украины о предотвращении коррупции, Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раза превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тысяч 648 гривен)", — утверждали в НАПК.

В НАПК составили протокол на Лещенко, который грозит нардепу штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов с конфискацией подарка. Однако Лещенко отказался ознакомиться с протоколом без своего адвоката.

Депутат отрицал получение скидки от застройщика, а саму проверку НАПК назвал непрофессиональной. "Это смешно ввиду того, что никакой скидки мной получено не было, и представители застройщика давали пояснения и НАБУ и НАПК", — утверждал он.

"Этот протокол о коррупции выглядит, как карикатурная попытка переложить ответственность за коррупцию на человека, который с этой коррупцией борется, то есть на меня", — отмечал депутат.

В то же время 6 декабря ГПУ закрыла дело в отношении Лещенко.

"Сейчас дело по незаконному обогащению господина Лещенко, которое вела ГПУ, закрыто. Из него выделена часть по ст. 212, сокрытие налогов, которая касается других лиц. Запросы мы вышлем в ГФС", — сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, Лещенко указал Алену Притулу, но не указал другое лицо, о котором стало известно из изъятых в ходе следственных действий документов. "Мы видим другие фамилии. Проверим, были ли у них средства для того, чтобы предоставить эту ссуду", — сказал Луценко.

По данным из открытых источников интернет