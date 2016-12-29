В четверг состоится суд по квартире Лещенко

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит дело в отношении народного депутата Верховной Рады Сергея Лещенко в связи с нарушениями во время покупки квартиры, сообщает телеканал "112 Украина".

"Сегодня Печерский райсуд может привлечь Сергея Лещенко к административной ответственности… Пока мы не видим народного депутата Сергея Лещенко, также не видим прокуроров. Также не знаем, в каком зале будет проходить заседание. Журналисты уже собрались и ждут, когда сообщат подробности сегодняшнего судебного заседания", — сообщил подробности корреспондент вещателя.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева получил протокол, составленный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), об административном правонарушении народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.

Также отмечается, что агентство передало в суд компакт-диск с записью, которая подтверждает отказ Лещенко от подписания и ознакомления с протоколом. Согласно законодательству, суд должен рассмотреть данный протокол в течение 15 дней.

В начале декабря пресс-служба НАПК сообщила, что в ходе проверки факта приобретения депутатом квартиры были обнаружены признаки административного правонарушения. Установлено, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн ​​550 тыс. гривен он получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена ​​застройщиком.

Ранее СМИ и соцсети "взорвались" информацией, что Лещенко купил квартиру в новострое в центре Киева, о чем свидетельствует справка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество.

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Сам он заявил, что оплачивал покупку новой квартиры не через "Сбербанк", через этот банк были уплачены лишь средства в Пенсионный фонд Украины. При этом он добавил, что отказался оформить квартиру на подставное лицо или далекого родственника, хотя ему советовали такой шаг. В ней он планирует жить с любимой.