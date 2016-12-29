Суд перенес рассмотрение вопроса Лещенко

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Судебное заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению административного дела о получении неправомерного подарка нардепом Сергеем Лещенко перенесено на 25 января в связи с неявкой адвоката Лещенко.

Судебное заседание, во время которого в четверг должны были рассмотреть административное дело по обвинению Лещенко в получении подарка, превышающего максимально возможную сумму для получения подарка народными депутатами, перенесено на 25 января.

Как пояснил судья Владимир Карабань, адвокат Лещенко не пришел на заседание, потому что был вызван на допрос по другому делу, сообщает УНИАН.

Сам Лещенко по телефону отказался комментировать журналистам, присутствовавшим в помещении суда, это дело, заявив, что все вопросы по нему нужно ставить его адвокату.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом. Речь идет о так называемой "скидке", которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева в размере 1,8 млн грн. В случае, если суд признает Лещенко виновным в административном правонарушении, он должен будет уплатить штраф 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.

В начале декабря пресс-служба НАПК сообщила, что в ходе проверки факта приобретения депутатом квартиры были обнаружены признаки административного правонарушения. Установлено, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн ​​550 тыс. гривен он получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена ​​застройщиком.

Ранее СМИ и соцсети "взорвались" информацией, что Лещенко купил квартиру в новострое в центре Киева, о чем свидетельствует справка из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество.

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Сам он заявил, что оплачивал покупку новой квартиры не через "Сбербанк", через этот банк были уплачены лишь средства в Пенсионный фонд Украины. При этом он добавил, что отказался оформить квартиру на подставное лицо или далекого родственника, хотя ему советовали такой шаг. В ней он планирует жить с любимой.