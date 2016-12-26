The Economist: 2016 год год стал крахом для либерального мира

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В 2016 году было чем упрекнуть некоторых либералов. Для всех, кто верит в открытую мировую экономику и общество, в котором поощряется свободное движение товаров, капиталов, людей и идей, в котором универсальные свободы защищены верховенством закона от злоупотреблений государства, для тех этот год был провальным.

Не только из-за Brexit, победы Дональда Трампа на выборах в США, но и из-за трагедии в Сирии, которую оставили страдать, а также из-за распространения "нелиберальной демократии" в Венгрии, Польше и других странах", — пишет The Economist, напоминая, что за последний год "глобализация" стала ругательным словом, а национализм и даже авторитаризм снова расцвели.

"В Турции после провальной попытки переворота начались жестокие массовые репрессии. На Филиппинах избиратели выбрали президента, который не только создал отряды смерти, но и хвастался тем, что сам нажимал на курок. А между тем, Россия, которая вмешалась в западную демократию, и Китай, который только неделю назад создал напряжение в отношениях с США, захватив американский беспилотник, настаивают, что либеральность – это лишь прикрытие для западной экспансии", – отмечает британский журнал.

"Представ перед такой риторикой, многие либералы потеряли самообладание. Некоторые написали эпитафии для либерального мирового порядка и выразили предостережение об угрозах для демократии. Другие настаивали, что благодаря небольшим изменениям в законодательстве относительно иммиграции или введении определенных дополнительных налогов можно вернуться к нормальной жизни. Но этого не достаточно", – продолжает издание.

"Несмотря на горькие результаты 2016 года, либерализм до сих пор остается лучшим способом даровать достоинство и обеспечить процветание и равенство. Вместо того, чтобы погружаться в борьбу идей, либералам стоит наслаждаться всем этим", — говорится в статье.

"На протяжении последних 25 лет либерализм получал все блага слишком легко. Его доминирование после распада СССР привело к разрастанию лени и самодовольства. Несмотря на рост неравенства, лидеры обществ оправдывались перед собой, что они живут в условиях меритократии и поэтому их успех заслуженный. Эксперты, нанятые помочь управлять значительной частью экономики, были очарованы собственным блеском. Но простые люди часто видели в богатстве прикрытую привилегированность, а в экспертных оценках — завуалированную корысть", – продолжает The Economist.

"Будучи при власти так долго, либералам всех народов стоит признать, что реакция уже на подходе. Издание напоминает, как в 19-м веке либеральные взгляды появились как альтернатива деспотизму абсолютной монархии и террора революции. В их корне лежало убеждение, что длительная непрерывная власть развращает. Привилегия становится инструментом самосохранения. Консенсус подавляет творчество и инициативность. В динамическом мире споры и диспуты не только неизбежны, они приветствуются, поскольку приводят к обновлению", — пишет британский журнал.

"Либералам есть что предложить обществам, которые пытаются справиться с изменениями. В 19-м веке, как и сегодня, старые методы были заменены безжалостными технологическими, экономическими, социальными и политическими силами. Люди жаждали порядка. Нелиберальные консерваторы предложили бы назначить кого-то с чрезмерной властью для воплощения лучших методов с приостановки изменений, а революционеры призывали бы свергнуть власть", — говорится в публикации.

"Отголоски этих идей можно расслышать в нынешних призывах "вернуть контроль", а также в словах автократов, которые паразитируют на агрессивном национализме и обещают сдержать космополитическую волну. Либералы же предлагали и предлагают другие ответы. Вместо концентрации власть нужно разделить, используя верховенство права, политические партии и конкурентные рынки", — отмечает издание.

"Вместо того, чтобы заставить граждан служить могущественным и защищать государство, либерализм считает, что каждый индивид может сам выбирать свой путь для себя. Вместо войн и раздоров странам стоит торговать и заключать сделки. Эти идеи запечатлелись на Западе, и, несмотря на заигрывания Трампа с протекционизмом, они, вероятно, смогут выдержать и остаться в силе. Но только в том случае, если либерализм сможет справиться со своей другой проблемой: потерей веры в прогресс", – говорится в статье.

"Либералы верят, что изменения — это хорошо, потому что в целом они приводят к улучшению. Они могут вполне справедливо указать на сокращение уровня глобальной бедности, роста продолжительности жизни, а также возможностей и мира, даже несмотря на кровавые события на Ближнем Востоке. На самом деле люди во всем мире еще никогда не жили лучше, чем сегодня", — пишет The Economist.

"Но значительная часть Запада сегодня не видит этого. В глазах многих обществ прогресс происходит с другими. Богатство не распространяется равномерно, а новейшие технологии безвозвратно уничтожают рабочие места. Ради собственного процветания либерализму нужно найти ответ и для пессимистов. В конце концов, на протяжении десятилетий либералы воплотили невероятные решения", — продолжает британский журнал.

"В 19-м веке реформаторы создали систему общего образования, широкие программы общественных работ и первые законы о правах рабочих. Позже граждане получили право голоса, систему охраны здоровья и безопасности. После Второй мировой войны США построили глобальный либеральный порядок, используя такие органы как ООН и МВФ для выражения своих взглядов", — говорится в статье.

"Сегодня Запад не делает ничего даже приблизительно столь амбициозного. И это нужно изменить. Либералы должны изучить пути, которые откроют технологии и социальные потребности. Власть может быть делегирована от государства к гражданам, которые будут функционировать как лаборатория свежих политик. Политики должны избежать стерильного партнерства с помощью новых форм локальной демократии. Лабиринт налогообложения и регулирования можно перестроить рациональнее", — пишет издание.

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"Возможно ли воплощение этой мечты после 2016 года? Некоторые перспективы в порядке. Эта газета (The Economist — ред.) убеждена, что Brexit и президентство Трампа, вероятно, окажутся дорогими и вредными. Мы волнуемся из-за смеси национализма, корпоративизма и народного недовольства. Но 2016 год также представляет спрос на изменения. Не стоит забывать способность либералов к обновлению. Не стоит недооценивать способность людей включительно с администрацией Трампа и Британии после Brexit к мышлению и изобретательности в поисках выхода из проблем", – говорится в публикации.