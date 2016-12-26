Аналитика и комментарии
RSS

The Economist: 2016 год год стал крахом для либерального мира

Тема:

Год 2016, уходи! Итоги (56)

(обновлено: )18411
Уходящий 2016 год был провальным для всех, кто верит в открытую мировую экономику и общество, в котором универсальные свободы защищены верховенством закона от злоупотреблений государства, пишут мировые СМИ. Что принесет миру год грядущий?
Доллар и британский фунт стерлингов
REUTERS Dado Ruvic

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В 2016 году было чем упрекнуть некоторых либералов. Для всех, кто верит в открытую мировую экономику и общество, в котором поощряется свободное движение товаров, капиталов, людей и идей, в котором универсальные свободы защищены верховенством закона от злоупотреблений государства, для тех этот год был провальным.

Флаг Великобритании и Евросоюза
REUTERS Toby Melville
В январе огласят вердикт ВС Британии по Brexit

Не только из-за Brexit, победы Дональда Трампа на выборах в США, но и из-за трагедии в Сирии, которую оставили страдать, а также из-за распространения "нелиберальной демократии" в Венгрии, Польше и других странах", — пишет The Economist, напоминая, что за последний год "глобализация" стала ругательным словом, а национализм и даже авторитаризм снова расцвели. 

"В Турции после провальной попытки переворота начались жестокие массовые репрессии. На Филиппинах избиратели выбрали президента, который не только создал отряды смерти, но и хвастался тем, что сам нажимал на курок. А между тем, Россия, которая вмешалась в западную демократию, и Китай, который только неделю назад создал напряжение в отношениях с США, захватив американский беспилотник, настаивают, что либеральность – это лишь прикрытие для западной экспансии", – отмечает британский журнал. 

"Представ перед такой риторикой, многие либералы потеряли самообладание. Некоторые написали эпитафии для либерального мирового порядка и выразили предостережение об угрозах для демократии. Другие настаивали, что благодаря небольшим изменениям в законодательстве относительно иммиграции или введении определенных дополнительных налогов можно вернуться к нормальной жизни. Но этого не достаточно", – продолжает издание. 

"Несмотря на горькие результаты 2016 года, либерализм до сих пор остается лучшим способом даровать достоинство и обеспечить процветание и равенство. Вместо того, чтобы погружаться в борьбу идей, либералам стоит наслаждаться всем этим", — говорится в статье. 

"На протяжении последних 25 лет либерализм получал все блага слишком легко. Его доминирование после распада СССР привело к разрастанию лени и самодовольства. Несмотря на рост неравенства, лидеры обществ оправдывались перед собой, что они живут в условиях меритократии и поэтому их успех заслуженный. Эксперты, нанятые помочь управлять значительной частью экономики, были очарованы собственным блеском. Но простые люди часто видели в богатстве прикрытую привилегированность, а в экспертных оценках — завуалированную корысть", – продолжает The Economist. 

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
Теперь все. Дональд Трамп официально избран президентом США

"Будучи при власти так долго, либералам всех народов стоит признать, что реакция уже на подходе. Издание напоминает, как в 19-м веке либеральные взгляды появились как альтернатива деспотизму абсолютной монархии и террора революции. В их корне лежало убеждение, что длительная непрерывная власть развращает. Привилегия становится инструментом самосохранения. Консенсус подавляет творчество и инициативность. В динамическом мире споры и диспуты не только неизбежны, они приветствуются, поскольку приводят к обновлению", — пишет британский журнал. 

"Либералам есть что предложить обществам, которые пытаются справиться с изменениями. В 19-м веке, как и сегодня, старые методы были заменены безжалостными технологическими, экономическими, социальными и политическими силами. Люди жаждали порядка. Нелиберальные консерваторы предложили бы назначить кого-то с чрезмерной властью для воплощения лучших методов с приостановки изменений, а революционеры призывали бы свергнуть власть", — говорится в публикации.

Импровизированный мемориал жертвам террористических атак 22 марта 2016 года в Брюсселе
AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD
Теракты в ЕС: Европа выбирает между безопасностью и деньгами – политолог

"Отголоски этих идей можно расслышать в нынешних призывах "вернуть контроль", а также в словах автократов, которые паразитируют на агрессивном национализме и обещают сдержать космополитическую волну. Либералы же предлагали и предлагают другие ответы. Вместо концентрации власть нужно разделить, используя верховенство права, политические партии и конкурентные рынки", — отмечает издание. 

"Вместо того, чтобы заставить граждан служить могущественным и защищать государство, либерализм считает, что каждый индивид может сам выбирать свой путь для себя. Вместо войн и раздоров странам стоит торговать и заключать сделки. Эти идеи запечатлелись на Западе, и, несмотря на заигрывания Трампа с протекционизмом, они, вероятно, смогут выдержать и остаться в силе. Но только в том случае, если либерализм сможет справиться со своей другой проблемой: потерей веры в прогресс", – говорится в статье. 

"Либералы верят, что изменения — это хорошо, потому что в целом они приводят к улучшению. Они могут вполне справедливо указать на сокращение уровня глобальной бедности, роста продолжительности жизни, а также возможностей и мира, даже несмотря на кровавые события на Ближнем Востоке. На самом деле люди во всем мире еще никогда не жили лучше, чем сегодня", — пишет The Economist. 

Усиление мер безопасности в Европе
REUTERS Michael Dalder
В ЕС усилили контроль за торговлей оружием: опрос экспертов

"Но значительная часть Запада сегодня не видит этого. В глазах многих обществ прогресс происходит с другими. Богатство не распространяется равномерно, а новейшие технологии безвозвратно уничтожают рабочие места. Ради собственного процветания либерализму нужно найти ответ и для пессимистов. В конце концов, на протяжении десятилетий либералы воплотили невероятные решения", — продолжает британский журнал. 

"В 19-м веке реформаторы создали систему общего образования, широкие программы общественных работ и первые законы о правах рабочих. Позже граждане получили право голоса, систему охраны здоровья и безопасности. После Второй мировой войны США построили глобальный либеральный порядок, используя такие органы как ООН и МВФ для выражения своих взглядов", — говорится в статье. 

"Сегодня Запад не делает ничего даже приблизительно столь амбициозного. И это нужно изменить. Либералы должны изучить пути, которые откроют технологии и социальные потребности. Власть может быть делегирована от государства к гражданам, которые будут функционировать как лаборатория свежих политик. Политики должны избежать стерильного партнерства с помощью новых форм локальной демократии. Лабиринт налогообложения и регулирования можно перестроить рациональнее", — пишет издание. 

Читайте также: Злорадство и скорбь. Как крушение Ту-154 обнажило раскол в украинском обществе

"Возможно ли воплощение этой мечты после 2016 года? Некоторые перспективы в порядке. Эта газета (The Economist — ред.) убеждена, что Brexit и президентство Трампа, вероятно, окажутся дорогими и вредными. Мы волнуемся из-за смеси национализма, корпоративизма и народного недовольства. Но 2016 год также представляет спрос на изменения. Не стоит забывать способность либералов к обновлению. Не стоит недооценивать способность людей включительно с администрацией Трампа и Британии после Brexit к мышлению и изобретательности в поисках выхода из проблем", – говорится в публикации.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Год 2016, уходи! Итоги
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство