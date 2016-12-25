В ЕС усилили контроль за торговлей оружием: опрос экспертов

РИА Новости Украина

Спустя год после начала переговоров по предложению Европейской комиссии усложнить процедуру приобретения огнестрельного оружия Европейский парламент, и Европейский совет пришли к политическому согласию. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявил: "Мы упорно работали над амбициозным соглашением, которое снижает риск стрельбы в школах, летних лагерях или нападения террористов с огнестрельным оружием, которым они легально владеют".

Однако что же имеется в виду под "оружием, которым легально владеют"? Речь идет, в частности, о коллекционном, охотничьем и спортивном оружии.

Родольф Сангинетти (Rodolphe Sanguinetti),председатель Национального союза владельцев охотничьего и спортивного оружия (Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir — UNPACT), заявил Sputnik, что эта мера ущемляет свободу: "Нам преподнесли несколько отговорок, которые поменялись со временем. Сначала речь шла о борьбе с терроризмом, поскольку предложение об изменение директивы, сделанное Еврокомиссией, появилось после теракта в Батаклане. С легальной точки зрения нет связи между тем, что Еврокомиссия хочет заставить нас принять, и проектом директивы, который они выдвинули. Каждый раз одно и то же — речь идет об отговорке, вечной отговорке: откажитесь от части своей свободы в обмен на гипотетическую безопасность. Потому что в любом случае, как только механизм запущен, его уже невозможно остановить. С того момента, когда мы решаем запустить такого рода глупый механизм: обмен свободы на безопасность — мы оказываемся лишены обоих, как говорил еще Бенджамин Франклин".

По мнению Пьерра-Максима Сарона (Pierre-Maxime Sarron), директора Института Мирабо (Institut Mirabeau), эта мера не поможет в борьбе с терроризмом и преступностью: "Мы попытались понять, что у Алексиса Алена (Alexis Alain), докладчика по этой директиве, было на уме, потому что многие его аргументы, направленные против терроризма, были совершенно несостоятельными. Мы заказали исследование по изучению влияния данной меры. Вообще-то Европа имеет привычку изучать влияние, которые могут иметь принимаемые ею законодательные изменения, но тут никакого исследования не проводилось.

Единственное исследование было проведено Firearms United и Институтом Мирабо. Мы постарались получить объективные данные, которые мы могли бы им предоставить. Также в нашем распоряжении уже имелись научные исследования, проведенные шведскими учеными […], которые показали, что нет зависимости между ужесточением законодательства в отношении людей, легально владеющих оружием, и снижением преступности и терроризма. Так что по-прежнему остается вопрос: что у Европе на уме? Примерно месяц назад в Брюсселе было совещание, и я спросил у Алексиса Алена: что представляем собой закон без изучения его влияния? Это символ. Почему? Потому что, во-первых, гораздо легче взяться за людей, легально владеющих оружием, чем истребить корень проблемы. Перекрыть каналы черного рынка гораздо труднее. Проще приняться за людей, законно владеющих оружием. То есть желание что-то сделать есть, но при этом, на самом деле, преступность не ограничивается.

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Второе — что, может быть, более серьезно — скрытые цели г-на Алексиса на европейском уровне это то, что они несколько боятся того, что у людей может быть относительно легкий доступ к огнестрельному оружию. Почему? Думаю, что у вас есть ответ на этот вопрос, во всяком случае, легко вообразить, что у них на уме — они, может быть, опасаются гражданской войны и т.п. Что мы выяснили, так это то, что спортсмены-стрелки совершают меньше преступлений по сравнению с большинством населения. В любом случае, для приобретения огнестрельного оружия во Франции требуется не иметь никаких судимостей, так что тут просто взялись не за тех людей. Это смешно: думают, что общество глупо, что владелец оружия глуп, и в конечном итоге государство не доверяет своим гражданам".