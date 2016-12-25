Крушение Ту-154, первые версии: неисправность или теракт?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны России могла быть критическая техническая неисправность или же ошибка в пилотировании, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", — сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 (4.40 по киевскому времени) пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на базу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Версии эти пока предварительные, официальные появятся после того, как найдут и расшифруют "черные ящики".

К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах. Сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километра, передает РИА Новости. В операции принимает участие более трех тысяч человек, задействованы 27 кораблей и судов.

В настоящее время, по данным МО России, на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших.

В военном ведомстве сообщили, что в ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием.

Пользователи соцсетей выдвигают еще одну версию – возможный теракт, вспоминая при этом другую катастрофу – крушение лайнера Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" над Синаем.

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что версию теракта он исключает полностью.

"Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии", — приводит его слова газета "Ведомости".

Не все разделяют это мнение. Версию теракта нельзя списывать со счетов, считает эксперт Никита Исаев.

"Самолёт Минобороны России с ансамблем имени Александрова и журналистами главных телеканалов страны летит в Сирию на нашу военную базу и падает в море. Что это? Погодные условия в районе падения ТУ-154 в порядке, наши пилоты, тем более военные, очевидно лучшие в мире, да и качество их подготовки многократно выросло в последние годы, говорить о технической неисправности можно, ибо над сменой авиапарка небоевых машин нашего оборонного ведомства можно ещё работать. Но и отметать версию теракта невозможно", — написал Исаев в своей колонке в издании "Комсомольская правда".

По его мнению, исключать нельзя ничего – "особенно при явном символизме ведомственной принадлежности этого борта Минобороны России и списка его пассажиров".

По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о нарушении правил полетов.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура.

Президент РФ Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он также пообещал, что будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, и что будет сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших.