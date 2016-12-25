ЧП с Ту-154. Путин выразил соболезнования и объявил о трауре

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"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", — напомнил Путин и вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации", — говорится в указе.

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Президент постановил в день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Согласно документу, правительству совместно с органами государственной власти регионов необходимо принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших. Указ вступает в силу со дня его подписания.