Золото Вермахта принесет Уругваю миллионы

РИА Новости Украина

Уругвайский депутат предложил продать бронзового орла с затопленного в 1939 году в устье реки Рио-де-ла-Плата нацистского крейсера "Адмирал граф Шпее", а вырученные деньги пустить на развитие оборонного комплекса Уругвая.

Sputnik Mundo удалось поговорить с одним из руководителей операции по поиску затонувшего крейсера, Альфредо Этчегараем (Alfredo Etchegaray), которому принадлежит право на половину выручки с продажи орла.

Интерес Этчегарая к орлу восходит к 1980-м годам, когда он заинтересовался кораблекрушениями в районе реки Рио-де-ла-Плата. За десятилетие Этчегарай нашел в ее бассейне и устье 250 остовов различных затонувших кораблей.

"В связи с ограничениями, наложенными на Германию Версальским договором, страна не могла строить сверхтяжелые корабли. "Граф Шпее" с его водоизмещением в 10 тысяч тонн относился к так называемым "карманным линкорам". Он обладал повышенной боеготовностью и одними из первых в мире дизельных моторов, благодаря которым развивал большую скорость", — рассказывает Этчегарай.

Для поиска "Адмирала" он нанял целую команду. Бронзовый орел был найден и поднят на поверхность в 2006 году. Он весит 350 кг, имеет два метра в высоту и 2,8 метра в ширину. На протяжении месяца он выставлялся в Уругвае на обозрение общественности. Затем разгорелся спор из-за прав на орла, его заперли в деревянном ящике под охраной Вооруженных сил Уругвая.

"Историю нужно выставлять напоказ общественности, потому что это способ исправить ошибки прошлого. В настоящее время он находится в ящике, за которым приглядывают военные. Он не выставляется и не продается. Мы лишь хотим справедливой компенсации за годы работы и затраченные инвестиции", — пояснил предприниматель.

История – выгодное дело. По некоторым данным, стоимость бронзовой фигуры колеблется в пределах 8-55 млн долларов. При этом Этчегарай уверен, что "достаточно интереса от всего двух музеев либо одного богатея-коллекционера, чтобы цена взлетела до небес".

Одной из причин, почему разгорелся спор вокруг продажи нацистского орла – это выручка, которую получит государство за возможную продажу, ведь ему полагается 50% от стоимости. Остальные 50% полагаются спасателям.

Идею продать орла предложил депутат от оппозиционный Национальной партии Хорхе Гандини (Jorge Gandini). Как он сам объяснил в интервью агентству EFE, он сделал это после того, как министр обороны Уругвая Хорхе Мендес (Jorge Méndez) заявил о необходимости увеличить бюджет страны на ВПК. "В этой связи я и высказал идею продать орла "Графа Шпее", — пояснил Гандини.

ALFREDO ETCHEGARA Бронзовый орел с затопленного в 1939 году близ Уругвая нацистского крейсера "Адмирал граф Шпее"

"Нужно найти решение, которое устроит всех. Если какая-либо страна, как например, Германия, настаивает на том, что орла нельзя ни продавать, ни выставлять, тогда им следует финансировать проекты, привлекающие туристов, что очень пригодилось бы Уругваю. Вариантов много. Мы лишь хотим, чтобы нам компенсировали многолетние расходы", — заявил Этчегарай.

Он не обращает внимания на слухи о том, что есть некие неонацистские группы, которые пытаются вернуть орла. "К нам обращались лишь музеи, которые действуют через посредников. Скульптура интересна с точки зрения культуры, для проведения выставок и изучения истории", — рассказал предприниматель.

ALFREDO ETCHEGARA Бронзовый орел с затопленного в 1939 году близ Уругвая нацистского крейсера "Адмирал граф Шпее"

"Адмирал граф Шпее" был одним из самых совершенных крейсеров нацистской Германии. В начале Второй мировой войны он стал главным действующим лицом единственного военного конфликта в Южной Америке и первого сражения, в котором британский флот противостоял немецкому. В декабре 1939 года, в ходе боя в устье Ла-Платы нацистский броненосец потерпел поражение от английских крейсеров "Эксетер", "Аякс" и "Ахиллес", в результате чего командир "Графа Шпее" Ганс Лангсдорф приказал затопить корабль в порту Монтевидео.

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Сам командир застрелился через три дня в Буэнос-Айресе, якобы чтобы не выдавать британцам секретов "Графа Шпее".