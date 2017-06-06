Малярия: испытание на добровольцах. Гнев и одобрение ученого мира

РИА Новости Украина

6 июня в университете Радбуд (Radboud, Нидерланды) начинаются практические испытания препарата, который может стать первой в мире вакциной от малярии. Международная исследовательская группа во главе с португальскими учёными протестирует новый метод на тридцати волонтерах.

В интервью Sputnik Бразилия руководитель исследования, сотрудник Института молекулярной медицины (iMM) Лиссабонского университета Мигел Пруденсиу (Miguel Prudêncio) заверил, что добровольцам не грозит никакой опасности.

"Добровольцам ничего не грозит, так как сама по себе вакцина не вызывает никакой болезни, и в ходе тестирования на эффективность даже добровольцы из контрольной группы (непривитые), которым будет введён препарат паразита-переносчика инфекции (Plasmodium falciparum), пройдут лечение до появления каких-либо симптомов. Однако будет небольшой дискомфорт в связи с введением вакцины, которое будет происходить через укус комаров", — сказал ученый.

Именно так: добровольцам нужно будет позволить укусить себя комарам вида Anopheles stephensi, которые переносят неопасные для человека генетически модифицированные особи паразита Plasmodium, который, в свою очередь, и вызывает малярию.

За ходом исследований будут наблюдать множество специалистов из различных учреждений. Эшли Биркетт (Ashley Birkett), генеральный директор проекта "Инициатива за вакцину от малярии" в комментарии заявил, что проводимое исследование является экспериментом с контролируемым заражением малярией человека (CHMI в английской аббревиатуре). Такая форма эксперимента минимизирует риски.

Однако о действующей вакцине говорить еще рано. Сам Пруденсиу называет тестируемый препарат "нашим кандидатом на должность вакцины". Завтрашние испытания — только начало практических исследований, и только временем можно будет проверить эффективность вакцины. А времени нужно много. Эшли Биркетт сказал, что о достижении желаемого эффекта можно будет говорить "по крайней мере через два года". А доктор Пруденсиу заявляет, что "по крайней мере 10-15 лет" должно пройти, "прежде чем вакцина — в случае успеха испытаний — получит лицензию".

Биркетт и Пруденсиу также заявляют, что вакцину необходимо будет протестировать в регионах, где малярия является эндемической. Первой в списке является Центральная Африка. В Бразилии и Латинской Америке малярия также распространена, но конкретных планов проводить испытания в этом регионе, нет.

Примечательно, что до сих пор малярия не имеет действенного лекарства, и ее лечение сводится к смягчению симптомов, но не к полному излечению. Также пока не было создано ни одной эффективной вакцины. Преодолеть эту ситуацию было множество попыток, но попытка команды доктора Пруденсиу пока что кажется самой инновационной.

Пруденсиу напоминает, что первая в мире вакцина была изобретена британским медиком Эдвардом Дженнером, который заметил, что люди, заражённые вирусом коровьей оспы, оказывались не подверженными влиянию оспы человеческой. Тогда он начал прививать пациентам вирус, поражающий коров, чтобы защитить их от вируса, поражающего человека. Доктор Пруденсиу намерен действовать схожим путем, используя генетически модифицированных паразитов вида Plasmodium, которые способны передавать малярию хозяевам разных видов.

И вот здесь-то и отличие от прежних попыток. Ранее для создания вакцины от малярии использовался паразит вида Plasmodium falciparum (опасный для человека). Этот метод, по мнению Пруденсиу, является ненадёжным с точки зрения безопасности и эффективности:

"Мы предлагаем использовать в качестве платформы для вакцины от малярии человека паразитов P. berghei (опасный для грызунов, но не для человека). Идея платформы очень важна для нас, так как наше предложение идет гораздо дальше, чем просто использование P. berghei как вакцины. Мы предлагаем использовать генетические инструменты, которые сегодня позволяют нам генетически модифицировать паразитов вида Plasmodium, чтобы "замаскировать" P. berghei под человеческого паразита посредством включения антигенов человеческого паразита в геном паразита грызунов".

Таким образом, на первом этапе безопасность испытаний для добровольцев гарантируется иммуногенным агентом, полученным в результате генетической модификации.

"Паразит, которого сейчас тестируют на людях, представляет собой P. berghei, который благодаря генетической модификации вырабатывает белок циркумспорозоит, свойственный P. falciparum, который является самым мощным иммуногеном среди паразитов-переносчиков малярии, и именно он ответственен за иммунитет, приобретаемый при вакцинации ослабленными паразитами P. falciparum. Этот генетический изменённый паразит, то есть вакцина, называется PbVac", — сообщил ученый.

Так врач объясняет суть вакцины:

"Таким образом, мы ожидаем, что наш кандидат на должность вакцины ускорит иммунные ответы на двух уровнях: с одной стороны, межвидовая перекрестная защита, из-за родственной связи между паразитом грызунов и человеческим (та же идея, на которой основана стратегия вакцинации против оспы); а с другой стороны — ответ, направленный на человеческого паразита, связанный с введением его антигена на платформу, которой является паразит грызунов".

Когда ждать полного искоренения малярии?

Sputnik также спросил у специалистов, может ли малярия исчезнуть полностью как болезнь. Прогноз не очень конкретный, но статистика показывает, что по сравнению с 2000 года смертность от малярии упала на 60%. Доктор Биркетт сообщил, что "целый ряд организаций работает над тем, чтобы покончить с болезнью к 2040 году".

"Это амбициозная цель, и для ее выполнения понадобятся новые инструменты, такие как вакцины", — добавил американский ученый.

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В то же время опрошенные Спутником специалисты пока исключают возможность использования данной разрабатываемой вакцины против типичных для тропических регионов Латинской Америки, в частности, Бразилии, болезней, таких как денге, чикунгунья и зика.

Объяснение абсолютно техническое: приобретение иммунитета происходит через "похожий, но все же отличающийся патоген, который не опасен для людей, для защиты от этой смертельной болезни", то есть речь идет именно о патогене малярии.

Доктор Пруденсиу заявил: "В теории эта концепция может быть применена и к другим болезням, но пока эта возможность не рассматривается".