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    Скандал в Берлине: воспитатель-гей для детей из мусульманских семей

    (обновлено: )13610
    Администрация одного из детских садов в Берлине наняла на должность воспитателя-гея, что возмутило родителей-мусульман. Теперь конфликтную ситуацию необходимо поскорее уладить.
    Ребенок. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    По информации издания "Тагесшпигель", один из детских садов берлинского района Райниккендорф (Reinickendorf) нанял воспитателем гея. Это решение вызвало возмущение родителей-мусульман и привело их в ярость, сообщает "Спутник. Германия".

    Тридцатишестилетний Кристиан Бергер (имя и возраст изменены) с некоторых пор работает в одном из  детских садов района Райниккендорф, в котором большинство детей происходят из мусульманских семей.

    Как сообщает газета, на собеседовании Бергер сообщил о своей сексуальной ориентации. Через некоторое время  директор детского сада рассказала об этом родителям,  которые были "ошарашены" уже тем фактом, что пеленать или водить их детей в туалет будет не женщина, а мужчина. А уж  информация о том, что Бергер к тому же ещё и гомосексуалист, лишь усилила их возмущение.

    По странному стечению обстоятельств Бергера на эту беседу директора с родителями даже не пригласили.

    "Они устроили восстание", – рассказывает коммерческий директор детского сада.

    Родители стали активно протестовать против того, чтобы Бергер работал  в детском саду и пригрозили собрать подписи против этого назначения.

    "Они из другого мира", — объясняет она,  а в таком мире Бергер представляет собой "латентную опасность".

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    "Гомосексуалисту приходится  идти по лезвию ножа", – объясняет Бергер.

    Воспитатель прикасается к детям, пеленает их, видит их голыми, и в этом отношении родители, естественно, не могут не думать о сексуальном аспекте.

    Бергер рассказывает, что в детском саду, где он работал раньше, ему тоже пришлось столкнуться с недоверием. Одна из мам, ставшая в своё время жертвой изнасилования, очень внимательно наблюдала за ним, говорит Бергер.

    "Её изнасиловали, и она боялась, что с её ребёнком тоже случится что-то такое. Она травмирована".

    Тем временем родители, наиболее активно выступавшие против кандидатуры Бергера, перевели своих детей в другой детский сад.

    Теперь конфликтную ситуацию необходимо поскорее уладить. Председатель родительского комитета детских садов федеральной земли Берлин считает, что при столь серьёзных культурных различиях помочь может только одно: нужно говорить, говорить и говорить…

    Как объяснить родителям-мусульманам, что гомосексуализм не есть что-то плохое, и прежде всего, что это не преступление? Этот решающий вопрос Sputnik задал Катрин Молькентин, председателю родительскому комитета детских садов  федеральной земли Берлин. 

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    "Примерно так же, как мы впервые объясняли эти вещи нашим бабушкам и дедушкам: что гомосексуализм не заразен и что это не болезнь".

    Когда приходишь к дедушке на восьмидесятилетие, можно столкнуться с такими рассуждениями, каких в обычной повседневной жизни уже не услышишь, напоминает Молькентин.

    "Нужно просто заводить эти разговоры, даже если это стоит много сил и времени", – уверена представитель родительского комитета.
    При этом детский сад предоставляет целый букет возможностей: "Там есть блестящие собеседники из области педагогики".

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    С  другой стороны, Молькентин с пониманием относится и к родителям-мусульманам: "Эти тревоги оправданы, родители вообще беспокоятся о своих детях, к этому нужно относиться серьёзно и  об этом нужно разговаривать". Она также выражает понимание того факта, что некоторые родители в конце концов решают перевести своих детей в другой детский сад. Однако Молькентин считает, что сексуальная ориентация человека не должна становиться поводом для дискриминации – так, как это произошло в Рюккендорфе. 

    "У нас в Берлине есть талон, дающий право на посещение детского сада, что позволяет родителям  найти тот детский сад, который им нужен. Если для меня важна католическая вера, то я найду учреждение, за которое отвечает католическая организация. Если для меня важно био-веганское питание, то я найду такой детский сад. А если мне важно, чтобы мои дети постоянно находились на свежем воздухе, я найду лесной детский сад".

    В заключение председатель родительского комитета проводит параллели с актуальной политической дискуссией: "Нет смысла вести крупную дискуссию о интеграции, если мы не будем вести эти разговоры в тех  местах, где мы встречаемся в повседневной жизни". Нужно обсуждать разницу во взглядах, считает Молькентин, тогда обязательно будет вынесено совместное решение, которое "соответствует нашему стремлению к открытости, нашему общему образу жизни".
    И тут, говорит она, поможет только одно: говорить, говорить, говорить…

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