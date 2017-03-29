Скандал в Берлине: воспитатель-гей для детей из мусульманских семей

РИА Новости Украина

По информации издания "Тагесшпигель", один из детских садов берлинского района Райниккендорф (Reinickendorf) нанял воспитателем гея. Это решение вызвало возмущение родителей-мусульман и привело их в ярость, сообщает "Спутник. Германия".

Тридцатишестилетний Кристиан Бергер (имя и возраст изменены) с некоторых пор работает в одном из детских садов района Райниккендорф, в котором большинство детей происходят из мусульманских семей.

Как сообщает газета, на собеседовании Бергер сообщил о своей сексуальной ориентации. Через некоторое время директор детского сада рассказала об этом родителям, которые были "ошарашены" уже тем фактом, что пеленать или водить их детей в туалет будет не женщина, а мужчина. А уж информация о том, что Бергер к тому же ещё и гомосексуалист, лишь усилила их возмущение.

По странному стечению обстоятельств Бергера на эту беседу директора с родителями даже не пригласили.

"Они устроили восстание", – рассказывает коммерческий директор детского сада.

Родители стали активно протестовать против того, чтобы Бергер работал в детском саду и пригрозили собрать подписи против этого назначения.

"Они из другого мира", — объясняет она, а в таком мире Бергер представляет собой "латентную опасность".

"Гомосексуалисту приходится идти по лезвию ножа", – объясняет Бергер.

Воспитатель прикасается к детям, пеленает их, видит их голыми, и в этом отношении родители, естественно, не могут не думать о сексуальном аспекте.

Бергер рассказывает, что в детском саду, где он работал раньше, ему тоже пришлось столкнуться с недоверием. Одна из мам, ставшая в своё время жертвой изнасилования, очень внимательно наблюдала за ним, говорит Бергер.

"Её изнасиловали, и она боялась, что с её ребёнком тоже случится что-то такое. Она травмирована".

Тем временем родители, наиболее активно выступавшие против кандидатуры Бергера, перевели своих детей в другой детский сад.

Теперь конфликтную ситуацию необходимо поскорее уладить. Председатель родительского комитета детских садов федеральной земли Берлин считает, что при столь серьёзных культурных различиях помочь может только одно: нужно говорить, говорить и говорить…

Как объяснить родителям-мусульманам, что гомосексуализм не есть что-то плохое, и прежде всего, что это не преступление? Этот решающий вопрос Sputnik задал Катрин Молькентин, председателю родительскому комитета детских садов федеральной земли Берлин.

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"Примерно так же, как мы впервые объясняли эти вещи нашим бабушкам и дедушкам: что гомосексуализм не заразен и что это не болезнь".

Когда приходишь к дедушке на восьмидесятилетие, можно столкнуться с такими рассуждениями, каких в обычной повседневной жизни уже не услышишь, напоминает Молькентин.

"Нужно просто заводить эти разговоры, даже если это стоит много сил и времени", – уверена представитель родительского комитета.

При этом детский сад предоставляет целый букет возможностей: "Там есть блестящие собеседники из области педагогики".

С другой стороны, Молькентин с пониманием относится и к родителям-мусульманам: "Эти тревоги оправданы, родители вообще беспокоятся о своих детях, к этому нужно относиться серьёзно и об этом нужно разговаривать". Она также выражает понимание того факта, что некоторые родители в конце концов решают перевести своих детей в другой детский сад. Однако Молькентин считает, что сексуальная ориентация человека не должна становиться поводом для дискриминации – так, как это произошло в Рюккендорфе.

"У нас в Берлине есть талон, дающий право на посещение детского сада, что позволяет родителям найти тот детский сад, который им нужен. Если для меня важна католическая вера, то я найду учреждение, за которое отвечает католическая организация. Если для меня важно био-веганское питание, то я найду такой детский сад. А если мне важно, чтобы мои дети постоянно находились на свежем воздухе, я найду лесной детский сад".

В заключение председатель родительского комитета проводит параллели с актуальной политической дискуссией: "Нет смысла вести крупную дискуссию о интеграции, если мы не будем вести эти разговоры в тех местах, где мы встречаемся в повседневной жизни". Нужно обсуждать разницу во взглядах, считает Молькентин, тогда обязательно будет вынесено совместное решение, которое "соответствует нашему стремлению к открытости, нашему общему образу жизни".

И тут, говорит она, поможет только одно: говорить, говорить, говорить…