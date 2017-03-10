наверх
10.03.201717:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Курьез на ТВ: дети ворвались в прямой эфир BBC

    (обновлено: )13010
    Эксперт по Южной Корее Роберт Келли попал в курьезную ситуацию, когда во время прямого включения со студией ВВС в комнату ворвались его детишки. Лишь героическими усилиями женщины непосед удалось усмирить и вывести их из офиса.
    Канал BBC Russian на YouTube

    Курьез произошел во время прямого включения на BBC World News 10 марта. Ведущий ВВС и эксперт рассуждали на тему развития ситуации в Южной Корее после импичмента президента. Посреди беседы дверь в комнату приоткрылась, и туда забежала маленькая дочка эксперта. Келли старался сохранять хладнокровие и продолжал беседу, пытаясь при этом отстранить от себя ребенка.

    Вскоре за девочкой в офис "въехал" и малыш на ходунках. Он активно пытался хвататься за стол, чтобы добраться до рабочего стола папы.

    Смотрите также: Дети в лагере беженцев из иракского Мосула

    Келли улыбнулся и извинился за происходящее. Однако именно в это время в комнату ворвалась женщина, которая за доли секунды схватила дочку и "укатила" малыша на ходунках. При этом женщина пыталась как можно ниже пригнуться к полу, вероятно, надеясь не попасть в эфир.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Уголь
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге