Суд в Италии впервые узаконил усыновление детей гей-парой

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Итальянский суд впервые признал право однополой пары быть приемными родителями. Соответствующее решение принял суд Флоренции по делам несовершеннолетних.

Истцами стали двое итальянцев, долгое время жившие в Великобритании, где они усыновили двух братьев. Они требовали признать действующими на территории Апеннин британские документы об усыновлении и предоставить своим детям итальянское гражданство.

В решении суда отмечается, что оно было принято "в интересах детей, которые живут в прочной семье, имеют абсолютно нормальные отношения с родственниками и сверстниками, а их уровень развития полностью соответствует их возрасту". Защита итальянцев выразила в связи с этим "огромное удовлетворение не только с профессиональной, но и общечеловеческой точки зрения".

В конце февраля в Италии суд официально признал родительские права мужской гомосексуальной пары, которая сумела обзавестись двумя детьми, прибегнув к услугам суррогатной матери в США. Согласно постановлению суда, решение американских властей о признании обоих итальянцев родителями новорожденных близнецов "является юридически действующим", даже несмотря на то, что один из них "не является генетическим отцом" малышей.

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Италия до недавнего времени была одной из немногих европейских стран, где не было никакого юридического признания прав однополых пар. В прошлом году был принят закон об учреждении на Апеннинах института гражданского союза между лицами одного пола. Главное положение закона — введение так называемого института гражданских союзов между лицами одного пола. По сути, документ вводит новый семейно-правовой институт, отличный от традиционного брака, но эквивалентный ему.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Кроме традиционного "мужского" и "женского" пола предусмотрен также "неопределенный".