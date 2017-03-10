наверх
10.03.201707:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Суд в Италии впервые узаконил усыновление детей гей-парой

    (обновлено: )24
    В решении суда Флоренции отмечается, что оно было принято "в интересах детей, которые живут в прочной семье, имеют абсолютно нормальные отношения с родственниками и сверстниками, а их уровень развития полностью соответствует их возрасту".
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Итальянский суд впервые признал право однополой пары быть приемными родителями. Соответствующее решение принял суд Флоренции по делам несовершеннолетних.

    Истцами стали двое итальянцев, долгое время жившие в Великобритании, где они усыновили двух братьев. Они требовали признать действующими на территории Апеннин британские документы об усыновлении и предоставить своим детям итальянское гражданство.

    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевский марш феминисток "Нет насилию всех форматов"

    В решении суда отмечается, что оно было принято "в интересах детей, которые живут в прочной семье, имеют абсолютно нормальные отношения с родственниками и сверстниками, а их уровень развития полностью соответствует их возрасту". Защита итальянцев выразила в связи с этим "огромное удовлетворение не только с профессиональной, но и общечеловеческой точки зрения".

    В конце февраля в Италии суд официально признал родительские права мужской гомосексуальной пары, которая сумела обзавестись двумя детьми, прибегнув к услугам суррогатной матери в США. Согласно постановлению суда, решение американских властей о признании обоих итальянцев родителями новорожденных близнецов "является юридически действующим", даже несмотря на то, что один из них "не является генетическим отцом" малышей.

    Смотрите также — Гей-парад в Лондоне: полицейский сделал предложение бойфренду

    Италия до недавнего времени была одной из немногих европейских стран, где не было никакого юридического признания прав однополых пар. В прошлом году был принят закон об учреждении на Апеннинах института гражданского союза между лицами одного пола. Главное положение закона — введение так называемого института гражданских союзов между лицами одного пола. По сути, документ вводит новый семейно-правовой институт, отличный от традиционного брака, но эквивалентный ему.

    Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Кроме традиционного "мужского" и "женского" пола предусмотрен также "неопределенный".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время пресс-конференции после четвертого дня рассмотрения дела в Международном суде ООН в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    ЧП в Европе: нападение в Дюссельдорфе, стрельба в Базеле