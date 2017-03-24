В бразильском аэропорту Гуарульос поселился немец

РИА Новости Украина

Гражданин Германии, проживающий в бразильском аэропорту Гуарульос (Guarulhos), нападает на женщин. Эта история чем-то напоминает фильм Стивена Спилберга "Терминал", 2004 года, главную роль в котором сыграл актер Том Хэнкс. Однако жизнь 44-летнего гражданина Германии Стафана Броде (Stephan Brode), проживающего в международном аэропорту Гуарульос (Сан-Пауло) с декабря прошлого года совсем не похожа на комедию. С некоторых пор он стал нападать на людей. Особенно на женщин.

Броде приехал в Гуарульос из Касабланки, Марокко, где его ожидала пересадка на рейс во Франкфурт. Пересадку однако он потерял. Денег у него нет. Так что с тех пор он живет в аэропорту, где питается едой добытой в мусорных баках. История этого человека могла бы тронуть многих, но то, что зарегистрировали камеры терминала, не вызывает сочувствия к немцу. А показывают они то, как множество раз гражданин Германии нападает совершенно неожиданно и без причины на проходящих мимо людей. Особенно на женщин. Согласно администрации аэропорта такое происходило уже шесть раз.

Sputnik Бразилии связался с пресс-службой аэропорта, которая заявила, что психологическое состояние немецкого пассажира вызывает опасение, но что с ним ничего нельзя сделать, так как охрана на объекте не является полицией. А полицию можно будет позвать только в том случае, если жертвы неуравновешенного немца зарегистрируют нападение в участке, что до сих пор не произошло, так-как люди в аэропорту торопятся уехать и никто не хочет терять свои рейсы. Таковы правила, кроме заявления, жертвы также обязаны пройти медосмотр. Пресс служба объяснила, что если немец решит напасть на местные магазины или начнет портить общественное имущество, тогда полиция сразу будет привлечена.

Кроме этого Стефан Броде уже получил уведомление от Федеральной Полиции, так как он проживает в аэропорту более 90 дней без визы, его могут в любой момент депортировать. У него было до 23 марта для того чтобы привести свои документы в порядок. Агентство также связалось с немецким консульством в Сан-Пауло, в котором заявили, что немецкие дипломаты в курсе дела и находятся в контакте с Броде и с местными властями, но на другие вопросы консульство отвечать отказалось.

Федеральная Полиция также пока не ответила на вопросы Спутника.