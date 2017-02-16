Европейскую и азиатскую стороны Босфора объединит 3-этажный тоннель

РИА Новости Украина

В среду, 15 февраля, в Турции состоялся тендер по реализации амбициозного проекта строительства в Стамбуле трехэтажного тоннеля под Босфором, который соединит азиатскую и европейскую стороны мегаполиса.

Как пишут турецкие СМИ, согласно планам турецких властей, новый тоннель протяженностью 6.5 км будет интегрирован в существующие автомобильные и железнодорожные системы Стамбула, а главная его цель будет заключаться в том, чтобы ослабить интенсивность дорожного движения в многомиллионном городе.

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Строительство тоннеля, который по своему размаху станет первым в мире подобным проектом, предполагается завершить к 2020 году.

В ходе тендера 6 компаний представили свое техническое и финансовое видение проекта. Стоимость проекта оценивается примерно в 30 млн. лир, в этом году в рамках чертёжных, проектных и инженерных работ планируется выделить порядка 7 млн лир.

На суше и на море в ближайшее время начнутся работы по глубокому бурению для исследования структуры грунта. Через тоннель, который пройдёт под Босфором, одновременно будет проходить и автомобильная, и железная дороги. На среднем уровне тоннеля будет расположена железная дорога, на верхнем и нижнем ярусах – двухполосные автодороги.

Первый этап грандиозного по своему техническому размаху проекта будет заключаться в строительстве системы быстрого метро, которое соединит европейскую и азиатскую части Стамбула.

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Второй этап реализации проекта подразумевает создание автодорожной системы с двумя полосами, которая будет начинаться в европейской части от автодороги TEM и, пройдя через Босфор, заканчиваться на азиатской стороне в районе транспортно-пересадочного узла Чамлык.