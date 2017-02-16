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    Зарубежье

    Европейскую и азиатскую стороны Босфора объединит 3-этажный тоннель

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    Согласно планам турецких властей, новый тоннель протяженностью 6.5 км будет интегрирован в существующие автомобильные и железнодорожные системы Стамбула, а цель будет заключаться в том, чтобы ослабить интенсивность дорожного движения в многомиллионном городе.
    Мост султана Явуза Селима через Босфор в Стамбуле
    Sabah

    РИА Новости Украина

    В среду, 15 февраля, в Турции состоялся тендер по реализации амбициозного проекта строительства в Стамбуле трехэтажного тоннеля под Босфором, который соединит азиатскую и европейскую стороны мегаполиса. 

    Ученый-космолог Андрей Кананин
    Андрей Кананин, facebook
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    Как пишут турецкие СМИ, согласно планам турецких властей, новый тоннель протяженностью 6.5 км будет интегрирован в существующие автомобильные и железнодорожные системы Стамбула, а главная его цель будет заключаться в том, чтобы ослабить интенсивность дорожного движения в многомиллионном городе. 

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    Строительство тоннеля, который по своему размаху станет первым в мире подобным проектом, предполагается завершить к 2020 году. 

    В ходе тендера 6 компаний представили свое техническое и финансовое видение проекта. Стоимость проекта оценивается примерно в 30 млн. лир, в этом году в рамках чертёжных, проектных и инженерных работ  планируется выделить порядка 7 млн лир. 

    На суше и на море в ближайшее время начнутся  работы по глубокому бурению для исследования структуры грунта. Через тоннель, который пройдёт под Босфором, одновременно будет проходить и автомобильная, и железная дороги. На среднем уровне тоннеля будет расположена  железная дорога, на верхнем и нижнем ярусах – двухполосные автодороги.

    Первый этап  грандиозного по своему техническому  размаху проекта будет  заключаться в строительстве  системы быстрого метро, которое соединит европейскую и азиатскую части Стамбула.  

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    Второй этап реализации проекта подразумевает создание автодорожной системы с двумя полосами, которая будет начинаться в европейской части от автодороги TEM и, пройдя через Босфор, заканчиваться на азиатской стороне в районе транспортно-пересадочного узла Чамлык. 

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