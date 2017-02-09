Хосе Мухика: весь миропорядок может за секунду "разлететься на куски"

РИА Новости Украина

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика (José Mujica) дал эксклюзивное интервью радиопрограмме Sputnik GPS Internacional, в ходе которого он обсудил изменения, которым подвергается мировой геополитический порядок на фоне развития протекционизма в США и стремления Китая к доминирующей роли в мировой торговле.

"Иногда реальные события превосходят даже наше воображение. Тем не менее, я думаю, что ничего не происходит случайно", — заявил Мухика, ныне сенатор, по поводу новой политической ситуации, в которой Вашингтон ведет курс на ограничение свободной торговли, тогда как Пекин выступает в защиту открытых рынков.

По мнению Мухики, данная ситуация является результатом глобализации, которая "продвигалась тремя основными силами: международным финансовым рынком, транснациональными компаниями как экономической силой и революцией СМИ, в частности, интернета".

"Стремление к большой концентрации богатства общество избыточного потребления, которое, как ни парадоксально, не перераспределяло блага, позабыв о среднем классе развитых стран. Именно они сейчас начали реагировать и наделять политической властью проекты, которые кажутся как будто бы из другой эпохи", — заявил он.

По мнению сенатора, "средний класс развитых стран" отвечают "установлением ультранационализма, который упакован в протекционизм", что, в свою очередь, является следствием "разочарования и застоя". Это, подчеркнул Мухика, "будет весьма дорого стоить человечеству".

"Основной вопрос заключается в том, кто заплатит за этот будущий кризис переустройства [торговли] и насколько опасно развязывание торговой войны, иными словами, волна действий и зеркальных противодействий, которые будут затруднять торговлю и ввергнут в упадок мировой рынок", — предположил государственный деятель.

"Речь идет о своего рода стремлении к автаркии через изоляцию. Возможно, это продлится недолго, но так или иначе станет тяжелым шоком", — добавил он.

На этом фоне страны, тесно связанные торговыми отношениями с США, вроде Мексики, обратятся к своим южным соседям. Бывший президент выразил мнение, что протекционизм, к которому, как представляется, склоняются США, "также является возможностью" для продвижения в Латинской Америке "торговых соглашений регионального уровня, а также в рамках сотрудничества Юг-Юг, во всех возможных сферах". Кроме того, по его прогнозам, это может "ускорить" отношения региона с Европой.

Спикер подчеркнул, что эти сценарии "пока являются ничем иным, как предположениями", но подчеркнул, что они могут повлиять на "цены и возможности сбыт", что может повлиять на "небольшие открытые экономики", такие, как Уругвай.

Мухика заявил, что "все попытки привести мир в порядок с помощью правил может разлететься на куски". Этот "угрожающий процесс", тем не менее, "имеет грозного противника в лице тех самых интересов, которые привели к такой ситуации, а именно, в лице транснациональных компаний".

"Мне кажется логичной перспективная тенденция обращения к мировому рынку в Китае. Он также является частью его интересов и его положения. Если США все более закрываются, Китай будет искать альтернативы", — предположил он.

Мухика также заявил, что в мире "никогда прежде не было столько вражды", и выразил мнение, что "мир во всем мире недостижим, это химера". Он добавил, что из определенных частей мира, таких как Африка и Малая Азия, "приходят мало обнадеживающие вести".

"Надеюсь, что мы не докатимся до абсурда. Существует тенденция к накоплению военной мощи великих держав. Другие будут противостоять в схожей манере. Военные вопросы будут неразрывно связаны с политикой, и она, в свою очередь, – с экономическими интересами", — заключил он.

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