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    Южную Корею поразил птичий грипп, введен карантин

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    Министерство сельского хозяйства страны ввело в понедельник, 20 ноября, карантин на всех птицефермах страны на 48 часов в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса птичьего гриппа H5N6.
    Птицефабрика
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В южнокорейской провинции Чолла-Пукто из-за птичьего гриппа на одной из ферм уничтожили 12,3 тысячи птиц, сообщает "Корреспондент".

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    Как стало известно, Министерство сельского хозяйства страны ввело в понедельник, 20 ноября, карантин на всех птицефермах страны на 48 часов в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса птичьего гриппа H5N6.

    Сообщается, что после того, как анализы подтвердили заражение вирусом уток на одной из ферм провинции Чолла-Пукто, там были забиты 12,3 тысячи птиц, а вокруг фермы введена карантинная зона в радиусе десяти километров. Карантин на ферме будет действовать в течение недели, в 166 расфасовочных центрах по всей стране проведут дезинфекцию.

    Напомним, "птичий грипп" — это инфекционное вирусное заболевание птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

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