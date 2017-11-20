Южную Корею поразил птичий грипп, введен карантин

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В южнокорейской провинции Чолла-Пукто из-за птичьего гриппа на одной из ферм уничтожили 12,3 тысячи птиц, сообщает "Корреспондент".

Как стало известно, Министерство сельского хозяйства страны ввело в понедельник, 20 ноября, карантин на всех птицефермах страны на 48 часов в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса птичьего гриппа H5N6.

Сообщается, что после того, как анализы подтвердили заражение вирусом уток на одной из ферм провинции Чолла-Пукто, там были забиты 12,3 тысячи птиц, а вокруг фермы введена карантинная зона в радиусе десяти километров. Карантин на ферме будет действовать в течение недели, в 166 расфасовочных центрах по всей стране проведут дезинфекцию.

Напомним, "птичий грипп" — это инфекционное вирусное заболевание птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.