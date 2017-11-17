Торговцы газетами проводят молчаливый протест в Шанхае

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Шанхае торговцы газетных киосков проводят массовую акцию, чтобы не допустить дальнейшего сокращения рабочих мест в этой сфере уличной торговли.

"Я сегодня не разговариваю", — написано на марлевых масках, которые торговцы одела в знак протеста.

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Ранее в Шанхае насчитывалось до 3 тысяч газетных киосков, однако за последнее время их число резко сократилось и составляет около 200 торговых точек.

Ранее американская газета New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией.