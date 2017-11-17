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    Торговцы газетами проводят молчаливый протест в Шанхае

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    Торговцы газетами в одном из крупнейших мегаполисов Китая проводят флешмоб, протестуя против сокращения рабочих мест.
    Торговцы газетами в Шанхае протестуют против сокращения киосков
    Фото Twitter People's Daily China

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Шанхае торговцы газетных киосков проводят массовую акцию, чтобы не допустить дальнейшего сокращения рабочих мест в этой сфере уличной торговли.

    "Я сегодня не разговариваю", — написано на марлевых масках, которые торговцы одела в знак протеста.

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    Ранее в Шанхае насчитывалось до 3 тысяч газетных киосков, однако за последнее время их число резко сократилось и составляет около 200 торговых точек.

    Ранее американская газета New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией.

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