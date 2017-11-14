Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Ницце

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими, пишет газета Nice Matin.

Отмечается, что полицейские патрули перекрыли квартал рядом с бульваром имени Леха Валенсы.

По данным издания, полицейская операция также проходит в другом районе курортного города. Полицейские оцепили квартал Сен-Рош, в одном из домов которого забаррикадировался мужчина.

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Причиной инцидента стала ссора с соседями, которым подозреваемый угрожал оружием. Полиция Ниццы сообщила, что спецназ уже проник в квартиру на бульваре имени Луи Брайля, но она оказалась пустой. Правоохранители разыскивают хозяина помещения, в котором были обнаружены саженцы марихуаны.

Напомним, 14 июля 2016 года водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся на Английской набережной в Ницце посмотреть фейерверк по случаю праздника. Машина петляла, сбивая попадавшихся на пути людей. Сразу под ее колесами и позднее от ран погибли 86 человек. Среди погибших — 37 иностранцев. В результате теракта пострадали более 430 человек.