Ницца год спустя после теракта: почтить память жертв приедет Макрон

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Ровно год назад в национальный праздник Франции — День взятия Бастилии — главная набережная курортной Ниццы превратилась в кровавую дорогу смерти.

Вечером этого дня водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся на Английской набережной посмотреть фейерверк по случаю праздника. Машина петляла, сбивая попадавшихся на пути людей. Сразу под ее колесами и позднее от ран погибли 86 человек. Среди погибших — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. В результате теракта пострадали более 430 человек.

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Как выяснится в ходе расследования, теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.

Вскоре после трагедии ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Однако, как сообщают французские СМИ, хоть досье по теракту и насчитывает около 80 тысяч страниц, за год следователи так и не смогли установить прямой связи между его исполнителем и ИГ.

День взятия Бастилии навсегда останется вписанным в историю Ниццы. В этот день в городе запланированы масштабные памятные мероприятия, участие в которых примет и президент страны Эммануэль Макрон.

Утром глава государства примет военный парад на Елисейских полях, а после обеда прилетит в Ниццу. Первым пунктом его программы стоит встреча с мэром города Кристианом Эстрози.

Потом пройдет военный парад, после почтут память о погибших в теракте. Некоторые родственники и близкие погибших, как ожидается, будут присутствовать на церемонии. Хор детей и взрослых исполнит песню Nissa la belle, состоится минута молчания и серия выступлений — представителей властей и участников ассоциации Promenade des Anges, созданной после теракта. Завершится церемония исполнением гимна страны — "Марсельезы".

Ожидается, что после церемонии французский лидер встретится с пострадавшими и семьями погибших при теракте. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями без участия прессы.