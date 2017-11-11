Мишель Обаме предлагали стать"Алисой в стране чудес"

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Знаменитый британский фотограф Тим Уокер, автор всемирно известного календаря Pirelli на 2018 год, приглашал на съемку жену экс-президента США Барака Обамы Мишель, но она отказалась из-за своей занятости.

"Мы просили Мишель Обаму принять участие в проекте, но она не смогла, так как очень занята", — рассказал журналистам Уокер перед официальной презентацией календаря. Фотограф отметил, что экс-первая леди очень красива.

Мишель Лавон Робинсон Обама — первая афроамериканка, ставшая Первой леди США. До переезда в Белый дом Мишель Обама активно работала, сначала адвокатом, потом в мэрии города и Университете Чикаго, где вела социальные программы.

Съемки 45-го издания исторического календаря проходили в Лондоне в мае этого года. Впервые за более чем полувековую историю календаря был выбран единый сюжет по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". В съемках участвовали исключительно темнокожие модели, в числе которых голливудская звезда Вупи Голдберг (в образе Герцогини), британская топ-модель Наоми Кэмпбелл (Королевский палач), американский рэпер Lil Yachty, гамбийская правозащитница Джаха Дукуре, австралийская модель Даки Тот (Алиса) и первый родившийся в Африке актер, номинировавшийся на "Оскар" за роль второго плана в фильме "В Америке", Джимон Хонсу.

По словам Уокера, в процессе работы его вдохновляли иллюстрации Джона Тенниела к первому изданию сказки 1865 года.

"Существует бесконечное число пересказов Алисы, но я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла с тем, чтобы мой рассказ исходил из первоисточника. Основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения", — рассказал Уокер.

Фотографии Уокера несколько десятилетий украшали журнал Vogue. В 2012 году он стал почетным членом Королевского фотографического общества, его работы включены в постоянные экспозиции музея Виктории и Альберта и Национальной картинной галереи в Лондоне.

Календарь Pirelli впервые был выпущен в 1964 году, его фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф группы The Beatles. В разные годы для календаря снимались Софи Лорен, Наталья Водянова, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Николь Кидман и другие актрисы и модели первой величины. Календарь выходит ограниченным тиражом не для продажи, распространяется среди наиболее влиятельных в мире людей.