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    Полгода дрейфовавшие в океане женщины сообщили, что их пытались убить

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    По словам двух женщин, спасенных после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".
    Тихий океан
    RIA News И. Носов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Две женщины, спасенные после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, заявили, что позвали на помощь после того, как их пытались убить заметившие их яхту тайваньские рыбаки.

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    Спасение женщин и собак, пять месяцев дрейфовавших в Тихом океане

    "Мы никогда не были потерянными в море. Все это время мы знали, где мы находимся. Пока медиа сообщали о спасении тайваньским рыболовным судном — они и были причиной, почему мы позвали на помощь", — заявила одна из женщин в интервью NBC News. По их словам, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".

    Женщины утверждают, что тайваньское судно несколько раз намеренно врезалось в их яхту, после чего они решили позвать на помощь береговую охрану США.

    Ранее американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем. Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити под парусами. Сообщалось, что ввиду удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 километрах юго-восточнее Японии.

    Как впоследствии сообщила береговая охрана, женщины не включали аварийный радиобуй, так как не считали, что "действительно находятся в бедственном положении", и не думали, что ситуация была достаточно "тяжелая". Историю женщин раскритиковали ряд экспертов. В частности, один из экспертов по лодочному спорту полагает, что "многие события сфабрикованы, чтобы сделать из истории сенсацию".

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