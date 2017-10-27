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    Две женщины пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане

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    Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба (обе из Гонолулу) вместе с двумя собаками весной отплыли из порта на Гавайских островах, следуя на Таити. В Тихом океане женщины дрейфовали почти пять месяцев.
    Тихий океан
    RIA News И. Носов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем.

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    В пресс-релизе ВМС говорится, что Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба (обе из Гонолулу) вместе с двумя собаками весной отплыли из порта на Гавайских островах, следуя на Таити.

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    Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити на парусах. Ввиду удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 километрах юго-восточнее Японии.

    На выручку терпящим бедствие путешественницам направился американский военный корабль Ashland, который утром 26 октября снял их с борта аварийного судна.

    Женщины объяснили, что смогли выжить благодаря опреснителям воды, и рассчитанному на год запасу продовольствия: овсянке, макаронам и рису.

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