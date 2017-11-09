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    В Италии успешно разделили пару сиамских близнецов

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    Операция прошла 7 октября и продолжалась 10 часов. Вокруг операционного стола одновременную работу вели пять бригад хирургов, после чего сестер переместили в отдельные операционные.
    Работа хирурга. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Специалисты римской больницы Младенца Иисуса разделили пару сиамских близнецов, которые срослись в районе брюшной полости и груди, операция продолжалась 10 часов.

    Подготовка к разделению 17-месячных девочек из Алжира заняла почти год: для имитации вмешательства была изготовлена точнейшая 3D-модель их внутренних органов и кровеносной системы.

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    Использованные передовые технологии и четкое распределение обязанностей между врачами позволили сократить время операции почти вдвое. В ней были задействованы около 40 специалистов итальянской клиники.

    Операция прошла 7 октября: два из десяти часов ушли на проведение анестезии. Затем врачи приступили к разделению близняшек: вокруг операционного стола одновременную работу вели пять бригад хирургов, после чего сестер переместили в отдельные операционные, где им восстановили прежде отсутствовавшие грудные кости, диафрагму, перикард и другие органы.

    После операции девочки находились в палате интенсивной терапии и 24 октября вернулись в хирургическое отделение.

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    В истории знаменитой клиники это второй случай разделения сиамских близнецов: последняя подобная операция состоялась более 30 лет назад, однако уже в ближайшие недели хирурги Bambin Gesu проведут операцию над новыми пациентами, которыми станут две сестры из Бурунди.

    Как отмечается в сообщении медучреждения, вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно один случай на 50-100 тысяч родов. Предполагается, что этот процесс связан с поздним делением эмбриона, однако научно эта гипотеза пока не подтверждена. В среднем, из-за тяжести пороков развития 75% сиамских близнецов не выживают.

    Несколько лет назад в Краматорске Донецкой области родились сиамские близнецы, однако через несколько дней дети умерли из-за несовместимых с жизнью патологий.

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