В США снизились запасы нефти

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 ноября, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 452,1 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Еженедельный обзор управления энергетической информации минэнерго США с этими сведениями будет обнародован в среду, 8 ноября, в 18.30 по Киеву, сообщает Прайм.

Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис заявил РИА Новости ранее, что тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс.