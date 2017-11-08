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    В мире

    В США снизились запасы нефти

    (обновлено: )10110
    Сообщается, что запасы нефти в США за неделю снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 452,1 миллиона баррелей.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 ноября, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 452,1 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

    Еженедельный обзор управления энергетической информации минэнерго США с этими сведениями будет обнародован в среду, 8 ноября, в 18.30 по Киеву, сообщает Прайм.

    Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис заявил РИА Новости ранее, что тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс.

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