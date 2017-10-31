Польша разместит у себя американские ракетные комплексы Patriot

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Правительство Польши в течение двух ближайших лет намерено разместить на территории страны американские ракетные комплексы Patriot, сообщил министр обороны Антони Мацеревич.

По словам польского министра, это реальный срок, который следует из последних переговоров между Польшей и фирмой Raytheon о поставках этого оборудования, передает "Польское Радио".

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Мацеревич упомянул также о программе Narew, то есть о получении системы противовоздушной обороны малого радиуса действия — до 25 км. По его словам, запуск системы противовоздушной обороны в рамках программы Narew будет возможным уже в 2021-2022 годах.

Как отмечается, поставки первых комплексов Patriot являются результатом ускорения переговоров с Белым домом, а также поддержки этих переговоров президентом США Дональдом Трампом. Согласно подписанному в июле меморандуму, поставки ракетных комплексов Patriot будут разделены на два этапа.

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В первой фазе Польша получит четыре огневые единицы, то есть две батареи с 12 ракетами в новейшей доступной на рынке версии. А во второй фазе Польша должна получить комплексы, вооруженные ракетами SkyCeptor.