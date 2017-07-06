Польша и США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич на брифинге в четверг в Варшаве.

Подписание документа состоялось в четверг в Варшаве во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа.

Мачеревич уточнил, что польские комплексы будут оснащены новейшей системой управления огнем IBCS. По словам министра, Польша получит из США системы ПВО Рatriot до 2022 года. "Поставки начнутся в 2022 году", — сказал Мачеревич.

В документе также говорится, что срок "оперативной готовности" комплексов определен на 2023 год.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что республика намерена подписать контракт на покупку Patriot до конца текущего года. На эту сделку предполагалось потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов), купив восемь батарей Patriot.

При этом Польша заявляла о намерении купить комплекс, оборудованный новейшей системой управления огнем IBCS, которую для армии США производит концерн Northrop Grumman.

Ранее сообщалось, что первые вертолеты Black Hawk армии США прибыли на авиабазу в польском Повидзе (Великопольское воеводство).