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    Трамп назвал себя очень умным человеком

    (обновлено: )4910
    Трамп пожаловался, что пресса представляет его более некультурным, чем он есть: "Люди не очень понимают вот что: я учился в университете "Лиги плюща". Я был хорошим студентом".
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что он очень умный человек, хотя пресса представляет его некультурным.

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    "Я думаю, что пресса представляет меня более некультурным, чем я есть. Люди не очень понимают вот что: я учился в университете "Лиги плюща" (ассоциация старейших и наиболее престижных университетов США — ред.). Я был хорошим студентом. Я хорошо учился. Я очень умный человек", — сказал Трамп журналистам.

    Трамп периодически конфликтует с ведущими СМИ США, подавляющее большинство которых поддерживали на президентских выборах соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

    Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.

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