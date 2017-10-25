Конгресс США проведет слушания по "Касперскому"

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США проведет в среду слушания по вопросам кибербезопасности, главной темой которых будет обсуждение "рисков использования продукции "Лаборатории Касперского" федеральным правительством".

Начало слушаний намечено на 10.00 местного времени (17.00 по Киеву).

Несмотря на то, что ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявлял о своей открытости и готовности защищать имя компании, в том числе на слушаниях в конгрессе США, в среду его туда не пригласили.

Однако представитель комитета по науке, космосу и технологиям нижней палаты конгресса сообщил РИА Новости, что Касперского "планируют пригласить в будущем". "Дата следующих слушаний пока не определена", — добавил он.

Американские законодатели на этот раз решили ограничиться опросом специалистов по компьютерной безопасности из экспертных центров США, а также представителя управления общего обслуживания, которое занимается обеспечением деятельности федерального правительства. Ни одного иностранного специалиста или представителя международной организации в списке участников не значится.