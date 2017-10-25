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    В мире

    Конгресс США проведет слушания по "Касперскому"

    (обновлено: )6601
    Сообщается, что слушания по вопросам кибербезопасности в конгрессе США пройдут без главы "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт – РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США проведет в среду слушания по вопросам кибербезопасности, главной темой которых будет обсуждение "рисков использования продукции "Лаборатории Касперского" федеральным правительством".

    Евгений Касперский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Начало слушаний намечено на 10.00 местного времени (17.00 по Киеву).

    Несмотря на то, что ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявлял о своей открытости и готовности защищать имя компании, в том числе на слушаниях в конгрессе США, в среду его туда не пригласили.

    Однако представитель комитета по науке, космосу и технологиям нижней палаты конгресса сообщил РИА Новости, что Касперского "планируют пригласить в будущем". "Дата следующих слушаний пока не определена", — добавил он.

    Американские законодатели на этот раз решили ограничиться опросом специалистов по компьютерной безопасности из экспертных центров США, а также представителя управления общего обслуживания, которое занимается обеспечением деятельности федерального правительства. Ни одного иностранного специалиста или представителя международной организации в списке участников не значится.

     

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