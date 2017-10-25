Партия Новой Зеландии заплатит $415 тыс за "кражу" песни Eminem

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Национальная партия Новой Зеландии должна выплатить 600 тысяч новозеландских долларов (415 тысяч долларов США) за нарушение авторских прав при использовании песни американского рэпера Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс-третий) в предвыборном ролике в 2014 году, говорится в постановлении суда.

Сообщается, что денежные средства, а также проценты должны быть выплачены компании. "Eight Mile Style имеет право на компенсацию убытков… на сумму 600 тысяч новозеландских долларов за нарушение авторских прав", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что весной 2017 года Eminem подал в суд на Национальную партию Новой Зеландии, обвинив ее в незаконном использовании его песни. Американский артист заявил, что партия использовала в своем предвыборном ролике отрывок песни Lose Yourself и таким образом нарушила авторское право. Как заявил юрист компании Eight Mile Style, представляющей интересы рэпера, даже если политики законно использовали похожую по существу композицию без слов, авторское право было нарушено.

Представители партии в свою очередь, утверждали, что в ролике использовалась композиция под названием Eminem-esque, которую представители политической организации легально приобрели в музыкальной фонотеке.

Суд в Новой Зеландии постановил, что разница между двумя песнями является "минимальной".