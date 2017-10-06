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    Общество

    Памятник Героям Небесной Сотни в Одессе оказался плагиатом - СМИ

    (обновлено: )29
    По информации одесских СМИ, глава обсовета неоднократно обращал внимание коллег на подозрительную схожесть двух памятников - одесского и российского.
    Проект памятника Героям Небесной сотник
    dumskaya.net

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Результаты конкурса на лучший проект памятника Героям Небесной Сотни, который планируют установить возле здания облсовета на проспекте Шевченко, аннулированы.

    По словам главы облсовета Анатолия Урбанского, после голосования выяснилось, что подпись одного из членов конкурсной комиссии была подделана.

    По словам Урбанского, есть два варианта дальнейшего развития событий: или переголосовать, то есть провести своеобразный третий тур, или объявить новый конкурс, в котором смогут принять участие и другие работы. 

    Победивший проект символизирует, 25 органных труб, символизируют регионы Украины и Крым. Голуби – души погибших за Украину, сообщает Думская.

    Этот проект очень похож на памятник "Голуби мира" в российском Ангарске, который установили напротив городского музея в 2005 году в честь 60-летия победы над нацистской Германией.

    Урбанский отмечает, что неоднократно обращал внимание коллег на подозрительную схожесть двух памятников.

    dumskaya.net
    Проект памятника Героям Небесной сотник
    dumskaya.net
    Памятник «Голуби мира» в российском Ангарске

    Но автор одесского проекта архитектор Василий Мироненко утверждает, что памятники совершенно разные.

    "В России не пики, это стержни какие-то, а у нас оргАны. Ну а птицы – это в мировой практике применимо абсолютно", — говорит Мироненко и факт плагиата отрицает.

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