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    В мире

    В Турции назвали условие сотрудничества с Ираком

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    Власти Турции сообщили, то готовы к сотрудничеству с правительством Ирака, чтобы покончить с присутствием РПК на иракских землях во имя мира и стабильности в регионе.
    Разрушения в курдском городе Джизре, что на юго-востоке Турции, на стыке границ с Сирией и Ираком.
    ILYAS AKENGIN / AFP

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Анкара готова сотрудничать с Багдадом, чтобы покончить с присутствием на его территории формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении турецкого МИД в понедельник.

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    REUTERS Murad Sezer
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    Министерский совет по безопасности Ирака по итогам заседания в воскресенье заявил, что иракские курды привлекли в провинцию Киркук представителей негосударственных формирований, в частности РПК, что можно считать объявлением войны остальным иракцам. Споры по поводу принадлежности Киркука между Багдадом и автономией Иракский Курдистан обострились после проведения курдами без согласия Багдада референдума о независимости 25 сентября.

    "Подчеркиваем свою приверженность защите территориальной целостности Ирака и его политического единства. Готовы к сотрудничеству с правительством Ирака, чтобы покончить с присутствием РПК на иракских землях во имя мира и стабильности в регионе", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

    Отмечается, что в Турции внимательно следят за шагами, которые предпринимает правительство Ирака после референдума в его курдской автономии "для установления конституционного порядка в Киркуке, где проживают иракские туркмены и представители других национальностей", и удовлетворены заявлением иракского правительства по поводу опасности сотрудничества властей Иракского Курдистана с РПК.

    "Предупреждаем об ответственности за последствия власти Северного Ирака, которые усугубляют свою предыдущую ошибку, давая убежище РПК", — говорится в заявлении.

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