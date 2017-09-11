В США чтят память жертв самого крупного за всю историю теракта

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Шестнадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, в США был совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек — в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и один – Ливана.

В 8.46 по местному времени самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) на острове Манхэттен в Нью-Йорке между 93 и 99 этажами. На борту самолета был 81 пассажир (в том числе пять террористов) и 11 членов экипажа.

В 9.03 самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню ВТЦ между 77 и 85 этажами. На борту самолета были 56 пассажиров и девять членов экипажа.

В 9.37 самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезался в здание Пентагона. На борту самолета были 58 пассажиров и шесть членов экипажа.

В 10.03 самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. На борту самолета были 37 пассажиров и семь членов экипажа.

В результате сильнейшего пожара в 9.59 обрушилась Южная, а в 10.28 – Северная башня ВТЦ.

РИА Новости Роман Ярош / Алексей Новичков Теракты 11 сентября 2001. Инфографика

В 18.16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, находившееся в непосредственной близости от башен ВТЦ. Пожар в нем начался после серии взрывов газа.

Точная сумма ущерба от терактов 11 сентября неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.

27 ноября 2002 года в США была создана независимая комиссия по расследованию терактов 11 сентября (комиссия 9/11). В 2004 году она обнародовала итоговый доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Одним из главных выводов 600-страничного документа стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб США.

Единственным осужденным по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США является гражданин Франции марокканского происхождения Закариас Муссауи. Он был арестован в августе 2001 года после того, как окончил летную школу в Оклахоме и проходил тренировку на тренажере Boeing 747 в Миннесоте. В апреле 2005 года Муссауи был признан виновным в намерении совершить теракт, который должен был стать пятым по счету в череде трагических событий 11 сентября 2001 года. По личному указанию Усамы бен Ладена он должен был захватить самолет и пойти на таран Белого Дома в Вашингтоне — об этом террорист сам заявлял на суде.

В мае 2006 года решением федерального суда города Александрия (штат Вирджиния), где проходил процесс, Закариас Муссауи был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Шестеро других подозреваемых в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, они провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, а в 2006 году были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе.

В феврале 2008 года министерство обороны США предъявило шестерым заключенным обвинения в убийстве и совершении военных преступлений в рамках расследования терактов 11 сентября.

Обвинения были выдвинуты против Халида Шейха Мохаммеда, который, в соответствии с докладом комиссии 9/11, является центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года; уроженца Йемена Рамзи Биналшиба (другое написание Рамзи бин аз-Шиба), который обеспечивал организационную поддержку террористам и переводил им деньги; Мохаммеда аль-Кахтани, который, по версии следствия, 11 сентября 2001 года должен был стать еще одним, 20-м угонщиком четырех американских самолетов; а также Али Абдул Азиза Али, Мустафы Ахмеда Хавсави (другое написание Мустафа Ахмад Хаусауи) и Валида бин Атташ.

В мае 2008 года Пентагон снял обвинения с Мохаммеда аль-Кахтани.

После того, как президент Барак Обама в январе 2009 года распорядился приостановить всю деятельность военной прокуратуры в тюрьме "Гуантанамо" и пообещал закрыть учреждение, военному ведомству пришлось отказаться от обвинений. Однако это обещание президента так и осталось невыполненным. Не получив поддержки в конгрессе, глава государства в начале марта 2011 года дал указание возобновить военные суды в отношении удерживаемых в тюрьме на Гуантанамо подозреваемых в терроризме.

В начале апреля 2011 года генпрокурор США Эрик Холдер подтвердил, что обвиняемый Халид Шейх Мохаммед и еще четверо обвиняемых по делу 11 сентября предстанут не перед гражданским судом США, а перед специальной военной комиссией на базе Гуантанамо.

31 мая 2011 года военная прокуратура США снова предъявила обвинения в причастности к организации теракта 11 сентября 2001 года пятерым подозреваемым, в том числе Халиду Шейху Мохаммеду.

5 мая 2012 года военный трибунал предъявил им официальные обвинения в организации заговора, нападении на мирных жителей, намеренном причинении физического ущерба, убийстве, нарушении законов войны, причинении разрушений, угоне самолета и терроризме. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными.

В июле 2014 года военный трибунал на базе Гуантанамо постановил, что суд над одним из пяти обвиняемых в причастности к организации теракта – Рамзи Биналшиба – должен проводиться отдельно из-за заключения военных врачей о наличии у него "серьезного психического заболевания".

Слушания по делу обвиняемых в причастности к организации теракта продолжаются.

В марте 2016 года федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дениэлс вынес заочное решение суда, согласно которому Иран должен выплатить 7,5 миллиарда долларов родственникам и другим представителям лиц, погибших во Всемирном торговом центре и здании Пентагона. Судья определил, что иранские власти должны выплатить еще три миллиарда страховщикам, покрывшим имущественный ущерб и другие материальные потери. Ранее судья Дениэлс постановил, что Тегеран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, в связи с чем власти Ирана несут долю ответственности за нанесенный в ходе него ущерб.

В сентябре 2016 года конгресс США принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию. В марте 2017 года родственники жертв в США подали коллективный иск против этой страны. В апреле стало известно, что более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года. В августе Саудовская Аравия обратилась в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, мотивируя это тем, что истцы не предоставляют доказательств того, что королевство или связанные с ним благотворительные организации стояли за атакой.

На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года был открыт Мемориал Всемирного торгового центра. Он представляет собой два квадратных бассейна-фонтана, расположенных прямо в основаниях бывших башен-близнецов, по внутренним стенам которых каскадом спадают потоки воды, уходящие в квадратные отверстия, расположенные на дне каждого из бассейнов. Имена 2983 жертв терактов (в том числе шесть человек, погибших при теракте во Всемирном торговом центре в 1993 году) высечены на бронзовых плитах, которыми выложены парапеты обоих фонтанов.

В ноябре 2014 года был открыт новый комплекс Всемирного торгового центра. Он является четвертым по высоте в мире небоскребом — его высота составляет 541 метр. Строительство началось в апреле 2006 года на углу участка площадью 65 тысяч квадратных метров, где ранее стояли башни-близнецы разрушенного торгового центра.

С 2002 года 11 сентября отмечается в США, как День патриота, с 2009 года, после утверждения акта 111-13 Всеобщего закона США, эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance).