В сети появилось письмо Обаме от организатора терактов 11 сентября

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Адресованное экс-президенту США Бараку Обаме письмо от Халида Шейха Мохаммеда, которого считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, частично опубликовали СМИ Соединенных Штатов, пишет Miami Herald.

В 18-страничном послании говорится о том, что Вашингтон сам виноват в терактах, которые произошли шестнадцать лет назад. Автор письма пишет о том, что внешняя политика Штатов "убила невинных людей по всему миру", а войну, которая повлекла теракты, начали, как обращается Мохаммед, "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

Обама называется в письме, которое датировано январем 2015 года, "головой змеи".

Отмечается, что тюремщики в Гуантанамо сначала не пересылали сообщение заключенного, однако позднее в дело вмешался суд, решив, что обвиняемый имеет право обратиться к главе государства.

Напомним, 16 лет назад террористы "Аль-Каиды" захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали 3 тысячи человек.