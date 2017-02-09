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    В мире

    В сети появилось письмо Обаме от организатора терактов 11 сентября

    (обновлено: )34710
    Халид Шейха Мохаммед в 18-страничном послании утверждает, что Вашингтон в результате агрессивной внешней политики сам виноват в терактах, которые произошли шестнадцать лет назад.
    В США вспоминают жертв трагедии 11 сентября
    @KTLA

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Адресованное экс-президенту США Бараку Обаме письмо от Халида Шейха Мохаммеда, которого считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, частично опубликовали СМИ Соединенных Штатов, пишет Miami Herald.

    В США вспоминают жертв трагедии 11 сентября
    @KTLA
    В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

    В 18-страничном послании говорится о том, что Вашингтон сам виноват в терактах, которые произошли шестнадцать лет назад. Автор письма пишет о том, что внешняя политика Штатов "убила невинных людей по всему миру", а войну, которая повлекла теракты, начали, как обращается Мохаммед, "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

    Обама называется в письме, которое датировано январем 2015 года, "головой змеи".

    Отмечается, что тюремщики в Гуантанамо сначала не пересылали сообщение заключенного, однако позднее в дело вмешался суд, решив, что обвиняемый имеет право обратиться к главе государства.

    Напомним, 16 лет назад террористы "Аль-Каиды" захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали 3 тысячи человек.

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