наверх
10.09.201716:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп призвал молиться за Флориду при приближении "Ирмы"

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (102)

    (обновлено: )115
    Президент США Дональд Трамп уже заявил губернатору Флориды о готовности оказать любую возможную помощь, федеральные власти предоставили все необходимое по запросу штата.
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и глава штата Флорида Рик Скотт считают, что теперь остается только молиться за регион, на который надвигается ураган "Ирма", заявил губернатор Флориды в интервью телеканалу CBS.

    Ураган Ирма приближается к южным границам США. Видео
    Канал U.S. Navy на Youtube
    Ураган "Ирма" приближается к южным границам США

    "Президент сказал то же, что и я: лучшее, что можно предпринять — это помолиться за нас", — прокомментировал губернатор свой телефонный разговор с главой государства в воскресенье утром.

    Скотт отметил, что почти ежедневно выходит на связь с президентом. Трамп уже заявил губернатору о готовности оказать любую возможную помощь, федеральные власти предоставили все необходимое по запросу штата. Несколько тысяч человек приведены в готовность, чтобы поддержать службы Флориды в спасательных и восстановительных операциях, добавил губернатор.

    Ураган четвертой категории "Ирма" сейчас приближается к материковой части Флориды. Из районов, уже пострадавших от урагана, эвакуированы тысячи человек. В частности, как ранее сообщила нацгвардия США, более тысячи граждан были эвакуированы с острова Сен-Мартен в Карибском море. По данным ведомства, люди с острова были вывезены авиацией министерства обороны США.

    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Из-за порывов ветра в штате уже более 76 тысяч людей остались без электричества, сообщил губернатор Скотт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили с семьей в поезде Интерсити
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия