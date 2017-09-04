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    В США на фестивале Burning Man мужчина кинулся в пламя

    (обновлено: )133
    По словам шерифа округа Першинг Джерри Аллена, мужчина прошел через оцепление службы безопасности во время кульминации фестиваля, когда сжигали огромную деревянную статую человека.
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В США на фестивале Burning Man ("Горящий человек") мужчина кинулся в пламя, сообщает Daily Mail.

    Как стало известно, мужчина умер в больнице, после того, как его вытащили из огня спасатели.

    Отмечается, что мужчину доставили в больницу на вертолете, где он позже скончался. Сообщается, что ему был 41 год.

    По словам шерифа округа Першинг Джерри Аллена, мужчина прошел через человеческую цепь из служб безопасности во время кульминации фестиваля, когда сжигали огромную деревянную статую человека.

    О причинах такого поступка мужчины не сообщается.

    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man

    Известно, что на фестивале присутствовало около 70 тысяч человек, а некоторые посетители мероприятия пытались пробежать через пламя, ассоциируя это с перерождением.

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